У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.
Місцеві пабліки повідомляли, що гучно було в Севастополі та Балаклаві, а згодом у районі Миколаївки.
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Потім телеграм-канал «Кримський вітер» писав про задимлення в північній частині Севастополя та дим над Севастопольською бухтою.
Вибухи в Криму 23 червня
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про роботу російської ППО. Він стверджує, що військові РФ нібито збили п'ять повітряних цілей над акваторією поблизу міста.
За словами Развожаєва, уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.
Підконтрольний Росії голова Севастополя заявляє про трьох загиблих та сотню поранених людей.
У російському Міноборони пишуть про понад 20 постраждалих.
Стверджують, начебто окупований Крим атакували ракети ATACMS і традиційно у всьому звинувачують Україну.
В оборонному відомстві РФ відзвітували нібито збили чотири ракети. Ще одна вибухнула над містом.