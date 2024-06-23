У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляли, що гучно було в Севастополі та Балаклаві, а згодом у районі Миколаївки. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Потім телеграм-канал «Кримський вітер» писав про задимлення в північній частині Севастополя та дим над Севастопольською бухтою.

Вибухи в Криму 23 червня Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про роботу російської ППО. Він стверджує, що військові РФ нібито збили п'ять повітряних цілей над акваторією поблизу міста. Advertisement За словами Развожаєва, уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.