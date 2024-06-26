За перші 5 місяців цього року зафіксували 188 проваджень про рейдерство, повідомляє Опендатабот.

В Україні зростає кількість випадків рейдерства

Згідно з даними, кількість випадків рейдерства зросла в 1,3 рази. Для порівняння, у 2023 році відкрили 147 проваджень, втім це досі удвічі менше, ніж у 2021 році – 398 справ.

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У 2022 році з моменту вторгнення Росії в Україні фіксували приблизно 50 нових справ щомісяця. А от на початку цього року відкривались по 32 нових проваджень на місяць, а у травні їх кількість сягла 52.

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Фото: Опендатабот

Які справи про рейдерство відкривають найчастіше

Найчастіше відкривають за статтями про підробку документів (ст. 205-1 ККУ), 73% від усіх справ цього року, а також протидію законній господарській діяльності (ст.206 ККУ) та протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2 ККУ).

Фото: Опендатабот

Кількість скарг щодо рейдерства теж щороку. Зокрема 1 255 скарг надійшло за 5 місяців поточного року. За 2023 рік таких скарг було 1 905.