Служба безпеки та НАБУ викрили на корупції високопосадовця ПрАТ «НЕК «Укренерго». Він організував закупівлю бронежилетів за завищеною ціною, повідомляє СБУ.

Одного з керівників «Укренерго» викрили на корупції - подробиці

Навесні 2022 року очільник одного з департаментів держпідприємства організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

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Для реалізації оборудки він залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції. Крім цього, «підрядники» ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

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За даними слідства, у цієї фірми посадовець «Укренерго» придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою. Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн.

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Фігурант в ефірі російської чат-рулетки підпалив державний прапор України, щоб показати відданість рашизму.

За матеріалами Служби безпеки та НАБУ вже колишньому чиновнику «Укренерго» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

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На Закарпатті викрили на корупції мера одного з міст - що відомо

Міський голова та голова районної ради одного з міст Закарпатської області продавали за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари.

Голова районної ради є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону, якого раніше двічі обирали нардепом, зокрема від забороненої зараз "Партії регіонів".

На сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, яку занизив у майже 9 разів. Покупцем ділянки виступило приватне товариство, контрольоване головою районної ради.

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Фігурантам повідомлять про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).
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