Служба безпеки та НАБУ викрили на корупції високопосадовця ПрАТ «НЕК «Укренерго». Він організував закупівлю бронежилетів за завищеною ціною, повідомляє СБУ.

Одного з керівників «Укренерго» викрили на корупції - подробиці

Навесні 2022 року очільник одного з департаментів держпідприємства організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

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Для реалізації оборудки він залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції. Крім цього, «підрядники» ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

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За даними слідства, у цієї фірми посадовець «Укренерго» придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою. Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн.

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За матеріалами Служби безпеки та НАБУ вже колишньому чиновнику «Укренерго» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.