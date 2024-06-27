Впродовж минулої доби ЗС РФ 295 разів ударили по Запорізькому регіону, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російські удари по Запорізькій області
Під комбінованими ударами перебували 6 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне та Малинівка.
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Ворожі сили використали 111 БпЛА різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 177 із артилерії.
Цього разу надійшли 6 повідомлень про руйнування житла, але цивільне населення не постраждало.
Попередні атаки РФ на Запорізьку область – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу сили РФ 328 разів ударили по Запоріжжю.
Як зазначалося, для цього війська Росії використали 142 безпілотники різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 180 із артилерії.
До ОВА надійшли 9 повідомлень про руйнування житла, проте цивільні не постраждали.