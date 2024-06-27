У середу, 26 червня, відбулися чотири матчі Євро-2024:
Група E. 19:00. Словаччина – Румунія – 1:1.
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Група E. 19:00. Україна – Бельгія – 0:0.
Група F. 22:00. Грузія – Португалія – 2:0.
Група F. 22:00. Чехія – Туреччина – 1:2.
Нічия між Словаччиною та Румунією
Обидві команди для виходу в плей-оф влаштовувала нічия. На 24-й хвилині рахунок у матчі відкрив півзахисник збірної Словаччини Ондрей Дуда, забивши головою. На 37-й хвилині рахунок у матчі зрівняв румунський півзахисник Резван Марін, реалізувавши пенальті.
Збірна України не пробилася до 1/8 фіналу
У матчі третього туру групової стадії підопічні Сергія Реброва на "МХП-Арені" у Штутгарті зіграли внічию з командою Бельгії – 0:0 і за додатковими показниками у підсумку посіли четверте місце в своїй групі.
Грузія перемогла Португалію на Євро-2024
Матч між Грузією та Португалією закінчився перемогою номінальних господарів з рахунком 2:0 У ворота португальців голи забили Хвіча Кварацхелія на 2-й хвилині і Жорж Мікаутадзе, який реалізував пенальті на 57-й.
Португалія попри поразку фінішувала першою у групі F - Кріштіану Роналду і компанія набрали 6 очок.
Чехія програла Туреччині
Матч між збірними Чехії та Туреччини також закінчився перемогою номінальних гостей (2:1). Команди обмінялися голами в середині другого тайму: Хакан Чалханоглу на 51-ій хвилині вивів турків уперед, а Томаш Соучек на 66-ій хвилині зрівняв рахунок.
Перемогу Туреччині приніс Дженк Тосун, який забив на 94-й хвилині.
1/8 фіналу Євро-2024: розклад матчів 29 червня
У суботу відбудуться два матчі:
19:00. Швейцарія – Італія.
22:00. Німеччина – Данія.
Результати матчів Євро-2024 – 25 червня
Нагадаємо, що у дванадцятий день чемпіонату відбулися матчі: між Нідерландами та Австрією (2:3), Францією та Польщею (1:1), Англією та Словенією (0:0) та Данією і Сербією (0:0).