У четвер Володимир Зеленський вирушить до Бельгії для підписання безпекових угод із країнами ЄС, повідомили в офісі президента Франції Емманюеля Макрона.
У проєкті документа, з яким ознайомилася агенція Франс Пресс (AFP), говориться, що ЄС продовжить фінансувати поставки зброї для України, навчання українських військових та активізує зусилля для зміцнення її оборонної промисловості. Європейські чиновники заявили, що окремі члени ЄС уже схвалили угоди.
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«Зеленський буде присутній на відкритті Європейської Ради, де обговорюватимуться питання щодо України, зокрема зобов’язання у сфері безпеки», – повідомили в Єлисейському палаці.
Слід зазначити, що ЄС уже має подібні угоди з Україною, до того ж багато країн ЄС мають власні двосторонні угоди з Києвом. Поки що незрозуміло, чим відрізнятимуться нові угоди, але AFP повідомляє, що в них не йдеться про конкретні зобов’язання щодо нової допомоги з боку ЄС.
Зеленський часто зазначав, що ці угоди – це «міст» до членства в НАТО, проте генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг та військове керівництво США дали чітко зрозуміти, що Україна не вступить до НАТО до закінчення війни.
Захід розглядає останні домовленості як жест доброї волі.
Цього тижня також розпочалися переговори про вступ України до ЄС, які Зеленський назвав «історичним» кроком.
«Сьогодні день, заради якого ми всі працювали довго й дуже наполегливо – уся команда України. Сьогодні – офіційне, фактичне, реальне відкриття переговорів про вступ України у Євросоюз. І наша українська делегація – представники Верховної Ради України, уряду, Офісу – уже провели першу міжурядову конференцію України та Євросоюзу», – наголосив Зеленський.
«Згідно із затвердженою переговорною рамкою, ми пройдемо всіма розділами наших відносин і по кожному маємо дійти згоди. Обов’язково цього досягнемо – як і всіх інших наших, українських, цілей», – заявив Президент.
Внаслідок російських ударів у Херсоні постраждали підлітки та пожежники
Внаслідок російських ударів по Херсону в середу зазнали поранень п’ятеро мирних мешканців, зокрема двоє підлітків та двоє пожежників.
У середу близько 19:00 внаслідок атаки дронів постраждали п'ятеро людей, у тому числі двоє дітей. Дві дівчинки 12 та 15 років та інші постраждалі зазнали поранень, повідомили в обласній прокуратурі.
«Усі постраждалі госпіталізовані та проходять лікування», – йдеться в повідомленні.
Раніше того ж дня росіяни завдали удару по гаражному кооперативу в місті. Пожежний підрозділ та бригади швидкої допомоги, які прибули на місце події, були повторно атаковані, внаслідок чого постраждали двоє пожежників.
Рятувальники дістали осколкових поранень і перебувають у стані середньої тяжкості, повідомили в ДСНС.
Також у середу росіяни здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру в районі Львова, внаслідок чого постраждали ще двоє людей.
Pidoras dropped 1.5 tons of KAB-1500 on the center of the village of Lviv, Kherson region. pic.twitter.com/R2WUwkkI9e— Battlefront🇺🇦 (@battlefront001) June 26, 2024
Американським підрядникам дозволять працювати в Україні, щоб пришвидшити ремонт техніки, повідомляє CNN
В рамках зміни політики стосовно України президент США Джо Байден має намір дозволити американським компаніям працювати в Україні, щоб пришвидшити ремонт американської військової техніки, цитує CNN анонімних американських чиновників.
Проте таке рішення ще не оприлюднено.
«Ми не ухвалювали жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним, – заявив у розмові з CNN один із представників США. – Позиція президента абсолютно чітка: він не відправлятиме американські війська в Україну».
Водночас джерела зазначили, що зміни, ймовірно, відбудуться цього року, «що дозволить Пентагону вперше після російського вторгнення в Україну в 2022 році забезпечувати американські компанії контрактами на роботу в Україні».
На сьогодні політика США полягає в тому, щоб американські оборонні компанії та військові трималися подалі від лінії фронту в Україні, а Держдепартамент включив Україну до переліку країн, небезпечних для відвідування. Тому страхові компанії неохоче відшкодовуватимуть збитки постраждалим в Україні. Через таку політику будь-яка оборонна компанія, яка працюватиме в Україні, буде зобов’язана мати надійний план захисту здоров’я та безпеки своїх працівників на випадок надзвичайних ситуацій.
CNN зазначає, що наразі більшість робіт із ремонту американської військової техніки з України виконується в Польщі, Румунії та інших країнах НАТО, а американські військові, які допомагають українцям з обслуговуванням та логістикою, мають робити це через відеозв'язок.
«Дозвіл досвідченим державним американським підрядникам проводити такі роботи на території Україні дасть змогу набагато швидше лагодити пошкоджену техніку», – повідомляє CNN.