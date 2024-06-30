У неділю війська РФ знову вдарили по Харкову.

Загинула людина. Ще 8 постраждали, серед них - немовля.

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Керована авіабомба влучила в цивільне підприємство.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Росіяни вдарили по Харкову бомбою

«Влучання КАБу майже в центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені… Горять 7 машин постраждалого підприємства», - написав Терехов.

Керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу загорілося відділення пошти.

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Що потрібно Україні для захисту від КАБів

Лише за тиждень росіяни скинули на Україну 800 керованих авіабомб.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

На його думку, системи Patriot, як і інші комплекси ППО, не зможуть ефективно боротися з російськими КАБами.

Для цього Україні потрібна далекобійна зброя для ударів по аеродромах РФ.