У неділю в Харкові загинув один цивільний і поранення дістали дев’ятеро, в тому числі 8-місячна дитина, в результаті влучання російської ракети у відділення Нової пошти. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив у дописі в Telegram, що загинув працівник пошти. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Останніми місяцями російські війська постійно й нещадно обстрілюють Харків і територію між ним і українсько-російським кордоном, намагаючись створити те, що Кремль називає «буферною зоною» між Харковом і російським Бєлгородом, який став мішенню ЗСУ. Advertisement У неділю ввечері уламки збитої російської ракети впали на багатоповерховий житловий будинок в Оболонському районі столиці, в результаті чого виникла пожежа і постраждали шестеро мешканців – чотири жінки, 11-річна дівчинка і чоловік. Приблизно о 20:45 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки впали на 14-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу. Один балкон опинився під загрозою обвалу. 10 мешканців будинку евакуювали. Медики надали допомогу жінкам і 11-річній дівчинці, у яких були травми і гостра реакція на стрес. 76-річну жінку і чоловіка госпіталізували. Advertisement

Firefighters are taking apart the remains of the balcony shattered when Russian missile debris hit this apartment building in northern Kyiv earlier on the evening of June 30.



Video: Kateryna Denisova/Kyiv Independent. pic.twitter.com/AtVLmuGO8a — Shadows (@Shadows653) June 30, 2024

🚨#New

Europe: Russia Attacks Ukraine’s Largest Cities, Kyiv and Kharkiv



Russian forces launched attacks on Ukraine’s two largest cities on Sunday. Missile fragments hit a suburban Kyiv apartment building, while a guided bomb killed one person in Kharkiv.



More than 28 months… pic.twitter.com/CDFzy3SAqj — Grok News (@GrokNews27) June 30, 2024

Каньє Вест за прикладом Родмана вирішив нагадати про себе на схилі своєї зіркової кар’єри Як і багато інших колишніх американських зірок, які намагаються нагадати про себе, відвідуючи державу-парію, колишня суперзірка репу Каньє Вест приїхав із приватним візитом до Москви. Про його приїзд у неділю повідомили російські ЗМІ. Вест, який нещодавно засвітився у таблоїдах, змінивши своє ім’я на «Є», у листопаді 2022 року навіть хотів балотуватися в президенти від Республіканської партії, але Дональд Трамп пояснив йому, чому з цього нічого не вийде. Цей артист, відомий такими хітами, як «Диявол у новому платті» та «Копач золота», теж, як і Трамп, висловлював своє захоплення російським диктатором Владіміром Путіним. А ще його звинувачували в тому, що він симпатизував Адольфу Гітлеру, через що він втратив багатьох спонсорів, у тому числі Adidas. Advertisement Російські медіа рясніли повідомленнями про приїзд Веста. «Чудова новина! Каньє Вест уже в Москві! Він зупинився в центрі столиці», – повідомила державна агенція ТАСС, цитуючи допис продюсера Веста в соцмережах. Одна російська телеведуча виклала в Telegram відео, на якому репер дивиться на Красну площу з даху універмагу ГУМ, і повідомила, що він приїхав на 40-й день народження свого друга – російського модельєра Гоші Рубчинського. Як повідомляла агенція Франс Пресс (AFP), біля готелю «Чотири сезони» зібралося близько ста бажаючих побачити колись відомого американського репера. Advertisement Ходили чутки, що Вест дасть концерт на стадіоні в Лужниках, але дирекція стадіону офіційно повідомила, що їй про це нічого не відомо. Ще одна згасаюча зірка – колишній улюбленець телеглядачів Такер Карлсон – після втрати роботи на Fox News зробив епічну спробу відродити свою кар’єру, взявши інтерв’ю у Путіна в Москві, яке набрало мільйони переглядів. Але чи не найпоказовішим прикладом став візит до Північної Кореї колишньої зірки баскетболу, а нині претендента на звання ікони поп-культури Денніса Родмана. Той візит наробив багато шуму, але приніс більше вигоди Кім Чен Ину, ніж самому Родману.

Crazy scenes outside a Moscow hotel where a crowd was waiting for a glimpse of controversial US rapper Kanye West. Russian state media reported his arrival in the Russian capital. pic.twitter.com/c8n9ChH5dq — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 30, 2024