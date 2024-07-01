У неділю в Харкові загинув один цивільний і поранення дістали дев’ятеро, в тому числі 8-місячна дитина, в результаті влучання російської ракети у відділення Нової пошти.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив у дописі в Telegram, що загинув працівник пошти.
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Останніми місяцями російські війська постійно й нещадно обстрілюють Харків і територію між ним і українсько-російським кордоном, намагаючись створити те, що Кремль називає «буферною зоною» між Харковом і російським Бєлгородом, який став мішенню ЗСУ.
У неділю ввечері уламки збитої російської ракети впали на багатоповерховий житловий будинок в Оболонському районі столиці, в результаті чого виникла пожежа і постраждали шестеро мешканців – чотири жінки, 11-річна дівчинка і чоловік.
Приблизно о 20:45 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки впали на 14-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу. Один балкон опинився під загрозою обвалу. 10 мешканців будинку евакуювали. Медики надали допомогу жінкам і 11-річній дівчинці, у яких були травми і гостра реакція на стрес. 76-річну жінку і чоловіка госпіталізували.
Firefighters are taking apart the remains of the balcony shattered when Russian missile debris hit this apartment building in northern Kyiv earlier on the evening of June 30.— Shadows (@Shadows653) June 30, 2024
Video: Kateryna Denisova/Kyiv Independent. pic.twitter.com/AtVLmuGO8a
🚨#New— Grok News (@GrokNews27) June 30, 2024
Europe: Russia Attacks Ukraine’s Largest Cities, Kyiv and Kharkiv
Russian forces launched attacks on Ukraine’s two largest cities on Sunday. Missile fragments hit a suburban Kyiv apartment building, while a guided bomb killed one person in Kharkiv.
More than 28 months… pic.twitter.com/CDFzy3SAqj
Каньє Вест за прикладом Родмана вирішив нагадати про себе на схилі своєї зіркової кар’єри
Як і багато інших колишніх американських зірок, які намагаються нагадати про себе, відвідуючи державу-парію, колишня суперзірка репу Каньє Вест приїхав із приватним візитом до Москви. Про його приїзд у неділю повідомили російські ЗМІ.
Вест, який нещодавно засвітився у таблоїдах, змінивши своє ім’я на «Є», у листопаді 2022 року навіть хотів балотуватися в президенти від Республіканської партії, але Дональд Трамп пояснив йому, чому з цього нічого не вийде.
Цей артист, відомий такими хітами, як «Диявол у новому платті» та «Копач золота», теж, як і Трамп, висловлював своє захоплення російським диктатором Владіміром Путіним. А ще його звинувачували в тому, що він симпатизував Адольфу Гітлеру, через що він втратив багатьох спонсорів, у тому числі Adidas.
Російські медіа рясніли повідомленнями про приїзд Веста. «Чудова новина! Каньє Вест уже в Москві! Він зупинився в центрі столиці», – повідомила державна агенція ТАСС, цитуючи допис продюсера Веста в соцмережах. Одна російська телеведуча виклала в Telegram відео, на якому репер дивиться на Красну площу з даху універмагу ГУМ, і повідомила, що він приїхав на 40-й день народження свого друга – російського модельєра Гоші Рубчинського. Як повідомляла агенція Франс Пресс (AFP), біля готелю «Чотири сезони» зібралося близько ста бажаючих побачити колись відомого американського репера.
Ходили чутки, що Вест дасть концерт на стадіоні в Лужниках, але дирекція стадіону офіційно повідомила, що їй про це нічого не відомо.
Ще одна згасаюча зірка – колишній улюбленець телеглядачів Такер Карлсон – після втрати роботи на Fox News зробив епічну спробу відродити свою кар’єру, взявши інтерв’ю у Путіна в Москві, яке набрало мільйони переглядів. Але чи не найпоказовішим прикладом став візит до Північної Кореї колишньої зірки баскетболу, а нині претендента на звання ікони поп-культури Денніса Родмана. Той візит наробив багато шуму, але приніс більше вигоди Кім Чен Ину, ніж самому Родману.
Crazy scenes outside a Moscow hotel where a crowd was waiting for a glimpse of controversial US rapper Kanye West. Russian state media reported his arrival in the Russian capital. pic.twitter.com/c8n9ChH5dq— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 30, 2024
У Великій Британії Консервативна партія б’є на сполох через втручання Росії у вибори
У неділю, за кілька днів до виборів до британського парламенту, призначених на четвер, віце-прем’єр і лідер Консервативної партії Олівер Доуден попередив, що вибори під загрозою, оскільки ворожі сили – такі, як Росія – намагаються вплинути на демократичний процес у Великій Британії.
Як повідомила Австралійська телерадіокорпорація (ABC), на п’ятьох сторінках Facebook розповсюджуються однакові прокремлівські погляди та ідеї, деякі з котрих спрямовані на посилення підтримки ультраправої Партії реформ, яка становить загрозу для партії Доудена. Очікується, що на виборах суттєву підтримку здобуде Лейбористська партія.
«На всіх виборах є загрози. На цих ми теж бачимо їх із боку ворожих сил, які намагаються вплинути на результат перегонів», – заявив Доуден в інтерв’ю Sky News. Він попередив про хвилю, підняту московськими ботами на підтримку ультраправих: «Росія – найперший приклад. Це класичний приклад з російської методички».
Натомість лідер Партії реформ Найджел Фараж, який є прихильником Трампа, категорично заявив в інтерв’ю BBC: «Я борюся з усіх сил і вважаю, що люди вже стали усвідомлювати небезпеку, яку несуть Лейбористи».
Минулого тижня Фараж заявив, що вторгнення Росії в Україну «спровокував» Захід.
Зараз українські війська контролюють усі підходи до агрегатного заводу в центрі Вовчанська
У неділю аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, посилаючись на підтверджені фотоматеріали, що підрозділи ЗСУ майже повністю оточили агрегатний завод у Вовчанську і вже контролюють усі входи й виходи з нього.
Ситуація нагадує ту, що склалася минулого року в Авдіївці, де головними цілями кремлівських штурмів були великий коксохімічний завод і терикон. Тоді Авдіївка залишалася останнім великим оборонним рубежем ЗСУ на Донеччині, а тепер Вовчанськ, де вже кілька тижнів ідуть запеклі бої, важливий для Москви, бо знаходиться між Харковом і російським кордоном.
У місті наразі залишилося кількадесят цивільних.
Оприлюднені в неділю геолоковані фото- і відеоматеріали підтверджують просування російських військ вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська, але український журналіст, молодший лейтенант Євген Назаренко ще в суботу повідомляв, що українці вже контролюють всі підходи й під’їзди до агрегатного заводу в центральній частині міста, і що там вони оточили підрозділи 83-ї десантної бригади Росії.
Назаренко додав, що українці не штурмують завод, уникаючи зайвих втрат. ISW зазначив, що хоча «не бачив підтвердження факту оточення російських військ на агрегатному заводі, є дані, які вказують на те, що українським силам треба просунутись лише приблизно на 200 метрів, щоб повністю оточити завод».
ОСУВ "Хортиця" демонструє скиди на російські позиції в Вовчанську, Харківська область.— EjShahid (@EjShahid) June 30, 2024
Vovchansk, Kharkiv Oblast, Ukraine
50.291429, 36.937498
50.291408, 36.936952
50.298075, 36.936958
50.298042, 36.936707@GeoConfirmed @UAControlMap
Source: https://t.co/husaBBe6CM pic.twitter.com/BOXXu1uNs3