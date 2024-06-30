Patriot та інші комплекси ППО не можуть боротися з керованими авіаційними бомбами, які застосовує Росія. 

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю колумністці Труді Рубін від американського видання The Philadelphia Inquirer.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За словами глави держави, росіяни випускають набагато більше КАБів, ніж Захід виробляє ракет до Patriot. Крім того, Володимир Зеленський вказав на ціну боєприпасів до ЗРК. 

«Якщо ми візьмемо вартість та кількість ракет Patriot та візьмемо КАБи - то тисячі в місяць у нас ніколи не буде. Я вам скажу чесно, та й сотні у нас не буде. Бо кожна ракета - це біля 3 млн (доларів). І тут не тільки питання в грошах. Ви знаєте, що їх просто стільки не виробляють», - пояснив президент.

Advertisement

Зеленський розповів, що треба для захисту від КАБів

«Patriot не може боротися з КАБами, як і будь-яка система ППО. У будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете перемагати, а в довгу - вони вас переграють», - зазначив Зеленський. 

У Дніпрі російська ракета влучила в багатоповерхівку
Більше по темі

У Дніпрі російська ракета влучила в багатоповерхівку

Внаслідок удару по дев'ятиповерхівці, попередньо, є поранені. Ймовірно, ворог скерував на місто ракету Х-59

На думку президента, варто шукати «далекобійні рішення» для ударів по аеродромах, де базується російська бойова авіація.

Він наголосив, що йдеться не лише про територію Росії, а й про окупований Крим. Це більше, ніж 300 кілометрів. 

Advertisement

Тому, вважає президент, відстань, на яку США дозволили Україні бити по території Росії, є недостатньою. Мовляв, це вирішує тактичні моменти, але не стратегічні. 

«ATACMS, які можуть бити на 300 км напевне нам допомогли сьогодні, коли є аеродроми, де вони використовують свої КАБи, їх КАБи летять поки що не на велику дистанцію і ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми, які вони застосовують і які знаходяться на більшій відстані… Тобто сьогодні треба дати можливість нам використовувати ATACMS вглиб по РФ», - зазначив Зеленський.

Росія активно атакує КАБами

Протягом останнього тижня Росія застосувала проти України 800 керованих авіабомб. 

Advertisement

Такі дані раніше назвав Володимир Зеленський. 

Він вкотре підкреслив, що Україна потребує сил та засобів для ударів по російській авіації.

«Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок», - зазначив президент.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Через обстріл Вільнянська загинуло семеро людей Ракетні обстріли
Через обстріл Вільнянська загинуло семеро людей
Київ Пост
10г тому
Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: розбір завалів триває Ракетні обстріли
Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: розбір завалів триває
Київ Пост
1д тому
У Дніпрі російська ракета влучила в багатоповерхівку Ракетні обстріли
У Дніпрі російська ракета влучила в багатоповерхівку
Київ Пост
1д тому
Зеленський: План закінчення війни буде готовий у цьому році Зеленський
Зеленський: План закінчення війни буде готовий у цьому році
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній У Дніпрі триває рятувальна операція на місці удару 28 червня
Далі » Росія вдарила по Харкову КАБом