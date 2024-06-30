Patriot та інші комплекси ППО не можуть боротися з керованими авіаційними бомбами, які застосовує Росія.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю колумністці Труді Рубін від американського видання The Philadelphia Inquirer.

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За словами глави держави, росіяни випускають набагато більше КАБів, ніж Захід виробляє ракет до Patriot. Крім того, Володимир Зеленський вказав на ціну боєприпасів до ЗРК.

«Якщо ми візьмемо вартість та кількість ракет Patriot та візьмемо КАБи - то тисячі в місяць у нас ніколи не буде. Я вам скажу чесно, та й сотні у нас не буде. Бо кожна ракета - це біля 3 млн (доларів). І тут не тільки питання в грошах. Ви знаєте, що їх просто стільки не виробляють», - пояснив президент.

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Зеленський розповів, що треба для захисту від КАБів

«Patriot не може боротися з КАБами, як і будь-яка система ППО. У будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете перемагати, а в довгу - вони вас переграють», - зазначив Зеленський.

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На думку президента, варто шукати «далекобійні рішення» для ударів по аеродромах, де базується російська бойова авіація.

Він наголосив, що йдеться не лише про територію Росії, а й про окупований Крим. Це більше, ніж 300 кілометрів.

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Тому, вважає президент, відстань, на яку США дозволили Україні бити по території Росії, є недостатньою. Мовляв, це вирішує тактичні моменти, але не стратегічні.

«ATACMS, які можуть бити на 300 км напевне нам допомогли сьогодні, коли є аеродроми, де вони використовують свої КАБи, їх КАБи летять поки що не на велику дистанцію і ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми, які вони застосовують і які знаходяться на більшій відстані… Тобто сьогодні треба дати можливість нам використовувати ATACMS вглиб по РФ», - зазначив Зеленський.