Правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають причетним до вбивства директора Департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максима Денщіка, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Затримано імовірного нападника на посадовця Запорізької міської ради - що відомо

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину, причетному до умисного вбивства посадовця Запорізької міської ради (ст. 115 КК України)», - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, 11 червня 2024 року вранці біля під’їзду багатоповерхівки центрального району Запоріжжя невідомий стріляв у керівника одного з департаментів міської ради. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.

Правоохоронці в рамках скоординованих спільних дій встановили особу стрільця та його співучасника. Після вчинення злочину вони залишили Запоріжжя та переховувались на території інших областей.

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Одного з них затримано та повідомлено про підозру, наразі він за рішенням суду перебуває під вартою. Стрільця оголошено в розшук.

Досудове розслідування проводять працівники Нацполіції.

У Запоріжжі розстріляли посадовця невдовзі після погроз Голови ЗОВА - що варто знати

Вранці 11 травня невідомий чоловік стріляв у місцевого посадовця в Запоріжжі, повідомляло управління Національної поліції в Запорізькій області. Під час надання йому медичної допомоги Максим Денщік, тимчасово відсторонений директор департаменту правового забезпечення, помер.

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Цікавим фактом є те, що якраз напередодні нападу Денщік заявив про тиск та погрози з боку голови ЗОВА Івана Федорова.

Як повідомляли правоохоронці, зловмисник зробив чотири постріли у потерпілого.

11 червня о 07:55 до відділу № 2 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка.

Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий із вогнепальної зброї зробив чотири постріли у місцевого посадовця та зник із місця події.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.