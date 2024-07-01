Агентку Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), яка намагалася виявити та передати росіянам локації ЗСУ в районі Часового Яру Донецької області, засудили до 15 років позбавлення волі, повідомляє Служба безпеки України.
Поплічниця Росії "здавала" позиції української армії на Донеччині - що відомо
“Найбільше ворога цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто”, - ідеться у повідомленні.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Щоб отримати розвіддані, жителька Костянтинівки об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала потрібні об’єкти.
Під час розвідувальних вилазок вона використовувала громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.
Контррозвідники СБУ затримали російську агентку на гарячому у січні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.
СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині
За матеріалами СБУ суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.
СБУ викрила агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ і шпигував - що відомо
Агента російської розвідки, який вступив до лав ЗСУ, щоб шпигувати за ними на східному фронті, ув'язнили на 15 рокыв з позбавленням майна.
Житель Дніпропетровської області у 2000-х роках закінчив Московський державний університет, де здобув диплом юриста. Під час навчання потрапив у поле зору російської воєнної розвідки (ГРУ).
Після закінчення ВНЗ чоловік повернувся до України. У 2023 році на фігуранта вийшов російський «куратор» й «активував» його для проведення розвідувально-підривної діяльності.
Покарання засудженому, 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, призначене з урахуванням співпраці зі слідством.