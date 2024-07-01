Агентку Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), яка намагалася виявити та передати росіянам локації ЗСУ в районі Часового Яру Донецької області, засудили до 15 років позбавлення волі, повідомляє Служба безпеки України.

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“Найбільше ворога цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто”, - ідеться у повідомленні.

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Щоб отримати розвіддані, жителька Костянтинівки об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала потрібні об’єкти.

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Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Під час розвідувальних вилазок вона використовувала громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку на гарячому у січні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.

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Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ викрила агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ і шпигував - що відомо

Агента російської розвідки, який вступив до лав ЗСУ, щоб шпигувати за ними на східному фронті, ув'язнили на 15 рокыв з позбавленням майна.

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Житель Дніпропетровської області у 2000-х роках закінчив Московський державний університет, де здобув диплом юриста. Під час навчання потрапив у поле зору російської воєнної розвідки (ГРУ).

Після закінчення ВНЗ чоловік повернувся до України. У 2023 році на фігуранта вийшов російський «куратор» й «активував» його для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Покарання засудженому, 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, призначене з урахуванням співпраці зі слідством.

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