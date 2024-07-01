Щоб отримати розвіддані, жителька Костянтинівки об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала потрібні об’єкти.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

“Найбільше ворога цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто”, - ідеться у повідомленні.

Агентку Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), яка намагалася виявити та передати росіянам локації ЗСУ в районі Часового Яру Донецької області, засудили до 15 років позбавлення волі, повідомляє Служба безпеки України .

Під час розвідувальних вилазок вона використовувала громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку на гарячому у січні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ викрила агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ і шпигував - що відомо

Агента російської розвідки, який вступив до лав ЗСУ, щоб шпигувати за ними на східному фронті, ув'язнили на 15 рокыв з позбавленням майна.

Advertisement

Житель Дніпропетровської області у 2000-х роках закінчив Московський державний університет, де здобув диплом юриста. Під час навчання потрапив у поле зору російської воєнної розвідки (ГРУ).

Після закінчення ВНЗ чоловік повернувся до України. У 2023 році на фігуранта вийшов російський «куратор» й «активував» його для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Покарання засудженому, 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, призначене з урахуванням співпраці зі слідством.