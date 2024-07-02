Всесвітньо відома письменниця, поетка, авторка есеїв та видатна інтелектуалка наших часів Оксана Стефанівна Забужко не перестає дивувати своїми творами та численними інтерв'ю. Її книжки мають найвідоміші літературні премії, їх перекладають десятками мов і постійно перевидають, а сама Забужко продовжує відстоювати рідну країну на міжнародній арені.

Дитинство та доросле життя Оксани Забужко

Майбутня письменниця Оксана Забужко народилася у місті Луцьк 19 вересня 1960 року. Вона походить із родини інтелектуалів-шістдесятників. Її батька Стефана - педагога, відомого літературного критика та перекладача - ще у сталінські часи, репресувала радянська влада й він відбував покарання у Забайкальському краї. Саме його перу належать перші переклади українською мовою чеського автора Іллі Гурніка. Мати майбутньої авторки, Надія Яківна Обжирко-Забужко, була вчителькою української літератури, а також авторкою методичних розробок і популярних літературознавчих творів для школярів. Оксана Стефанівна стверджує, що насправді свою першу філологічну освіту вона здобула вдома: завдяки чималій домашній бібліотеці, а також вишуканому інтелектуальному товариству та, звісно, прикладу свої любих батьків.

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Щоб уникнути репресій, які у вересні 1965 року розпочалися у Луцьку проти української інтелігенції, родина переїхала до Києва, але КДБ дістало її й там. Стефан Забужко разом з сім'єю пережив всі труднощі долі українського інтелігента свого часу. Він був неодноразово звільнений, заарештований, примусово працевлаштований вахтером на завод, а також принижений через свою культурну та політичну діяльність. Хоча б якою складною не була доля її сім'я, яка вимушена була багато часу провести порізно, жити в комуналках та ховатися від радянської влади, Оксана Стефанівна впевнена: "Мені з дитинством пощастило… Дитинство лишається як базова структура особистості, яка донині залишається живлющим джерелом яскравих вражень про світ…".

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У 1977 році письменниця закінчила Київську середню школу № 82, вступила у червоний корпус Шевченка на факультет філософії та випустилась у 1982. Аспірантуру при кафедрі етики та естетики Київського університету імені Тараса Шевченка закінчила 1986 року, а вже через рік захистила свою дисертацію з філософії на тему "Естетична природа лірики як роду мистецтва" та отримала звання кандидата наук.

Українська письменниця та член Міжнародного журі 2024 року Оксана Забужко виступає на сцені під час церемонії відкриття 74-го Берлінале, першого великого європейського кінофестивалю року, у Берліні, 15 лютого 2024 року. (Фото Ronny HARTMANN / AFP)

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Проте за великими здобутками стоїть непростий шлях дочки репресованого українського діяча культуру. Коли перед першим вступним екзаменом Оксани до університету стало відомо, що їй уже виставлена показова "двійка" й дівчинці хочуть занапастити життя, мати відважилась на скандал на рівні ЦК КПУ й КДБ. Тоді Надія Яківна отримала 31 відповідь та була присутня на двох аудієнціях у В. В. Федорчука – голови КДБ при Раді міністрів Української РСР. Її доньку зарахували за два дні до початку навчального року, але приставили так звану "варту", щоб все було в порядку. Далі проблеми знов з’явилися проблеми при спробі вступити до аспірантури. Смертельно хворий батько, Стефан, звернувся за підтримкою до Петра Тронька – доктора історичних наук, професора, академіка НАН України, депутата Верховної Ради УРСР та члена ЦК КПУ. Перед смертю він таки встиг владнати цю справу, відійшовши з чистою душею, що донька отримала свій шанс.

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Після захисту дисертації та отримання звання кандидатки наук з 1986 по 1988 рік Оксана Стефанівна викладала естетику та історію культури в Київській консерваторії імені П. Чайковського. З консерваторії вона перейшла в Інститут філософії Академії Наук України, а згодом, у 1992–1994 роках викладала в університетах США (Пенсильванському, Гарвардському, Пітсбурзькому) як "запрошений письменник" та Фулбрайтівський стипендіат.

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З 1996 року Забужко повністю віддалась творчості, багато часу приділяла подорожам, активно займалась громадською діяльністю, була членам міжнародних журі, рад та конкурсних комітатів. У 2006 році їй навіть пропонували балотуватись у Верховну Раду від Блоку "Наша Україна", але вона відмовилась – і відтоді завжди відмовляється від співпраці з будь-якими політичними партіями. У 2023 році письменниця потрапила до списку 100 впливових жінок з усіх куточків світу за версією BBC.

Оксана Забужко: творчий шлях письменниці та поетеси

Складати вірші Оксана Забужко почала, так би мовити, з дописемного п’ятирічного віку, їх навіть якийсь час друкували у періодиці, поки КГБ знов не внесло прізвище "Забужко" до чорного списку. Перші вірші дев’ятирічної Оксани повинні були вийти в збірці поезій “Весняна акварель” у 1973 році з передмовою відомого письменника Михайла Стельмаха, але вона так й не потрапила в друк через політичні переслідування її батька. Наступний збірник авторки “Травневий іній” з’явився на книжкових полицях лише у 1985 році.

Збірка віршів Оксани Забужко “Диригент останньої свічки” побачила світ у 1990 році. Після цього декілька років підряд виходять поетичні збірки "Автостоп" (1994) та "Kingdom of Fallen Statues" (1996). Вибрані поетичні твори Забужко також з’явилися у різних виданнях у 2000, 2005 та 2013 роках.

На сьогодні Оксана Стефанівна є авторкою понад 20 літературних творів, серед яких – поезія, публіцистика та звісно художня проза. Вона без перебільшення є однією з найвидатніших сучасних письменниць, поетес та інтелектуалок сьогодення. Окремі її твори перекладені понад 20 мовами й відзначені безліччю нагород як національного та й міжнародного рівня. Беззаперечно, небачену популярність закордоном їй принесли романи: "Польові дослідження з українського сексу" та "Музей покинутих секретів".