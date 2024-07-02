Російські сили за добу завдали 2 576 ударів по населених пунктах Донецької області, поінформували в Управлінні Національної поліції в Донецькій області.

РФ обстріляла Донеччину

Селидове постраждало від 5 бомб двох видів – "УМПБ Д-30СН" та "ФАБ-500", через що загинула цивільна особа, а ще одна дістала поранень. Внаслідок обстрілу пошкоджені 22 приватних оселі, підприємства й адмінбудівля.

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Українськ двічі обстріляли з РСЗВ "Ураган", через що загинули двоє мирних жителів, а 13 були поранені. Руйнувань зазнали 13 багатоквартирних будинки, 4 автомобілі та цивільна інфраструктура.

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У Новодмитрівці через влучання в будинок загинув чоловік, а ще четверо, серед них дитина, були поранені.

На село Комар ворожі сили скинули дві авіабомби "УМПБ Д-30СН", внаслідок чого поранена людина й пошкоджені аграрні підприємства.

Також повідомляється про трьох поранених мешканців у Сухій Балці, двох – у Катеринівці та по одному – в Курахівці та Нью-Йорку.

У ніч проти 2 липня ворожі війська влучили по Зарічному – травмована цивільна особа й пошкоджена приватна оселя.

Фото: управління Національної поліції в Донецькій області

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Останній обстріл Донеччини – що треба знати

Нагадаємо, що за попередню добу РФ 2 793 рази завдала ударів на Донеччині.

Як зазначалося, пошкоджені 49 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємство, гаражі, автомобілі й поля пшениці.

Росіяни для комбінованих ударів застосовували КАБи та артилерію.