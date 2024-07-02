Наразі український уряд веде переговори з європейськими партнерами щодо збільшення ліміту імпорту з 1,7 ГВт до 2,2, повідомив Укрінформ, цитуючи заступника міністра енергетики Миколу Колісника.

Україна веде переговори про збільшення імпорту електроенергії

"На сьогодні технічно можливо імпортувати 1,7 ГВт. Наразі відбуваються перемовини щодо збільшення цієї цифри до 2,2 ГВт встановленої потужності", – зазначив Колісник.

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Він додав, що енергетики зараз зосереджені на проведенні ремонтної кампанії для повернення в систему тих генеруючих потужностей, які можливо відновити.

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Колісник закликав споживачів економно використовувати електроенергію. "Через спеку є збільшення споживання, особливо у години пікового навантаження. Це відчутно", – наголосив заступник міністра.

За його словами, ощадливе використання електроенергії допомагає енергетикам збалансувати енергосистему та зменшити тривалість відключень.

Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.

Водночас уряд сформував стратегію для відновлення та посилення енергосистеми, що містить зміцнення української ППО, ремонти обладнання й подальша розбудова захисту від дронів, децентралізація енергосистеми, міжнародна підтримка та співробітництво та енергоефективність і відповідальне споживання.