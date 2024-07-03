З 2 по 3 липня російські сили завдали 386 ударів по Запорізькому регіону, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстріляла Запорізьку область
Під ворожі удари потрапили 8 населених пунктів: Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка та Степногірськ.
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ЗС РФ використали 195 дронів різних типів і здійснили 10 обстрілів із РСЗВ та 180 із артилерії.
Також повідомляється про авіаційний удар по Малинівці.
В ОВА зафіксували 14 повідомлень про руйнування житла і одного постраждалого, який дістав поранень після удару по Пологівському району.
Останній обстріл Запорізької області за добу – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу ворожі сили завдали 429 ударів на Запоріжжі.
Як зазначалося, під ударами перебували 11 населених пунктів, а до ОВА надійшли 8 повідомлень про руйнування житла.
Іван Федоров повідомив про двох поранених жінок у Василівському та Пологівському районах.