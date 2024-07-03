До чотирьох зросла кількість жертв артилерійського обстрілу Покровської громади Нікополя, що на Дніпропетровщині. Троє з них – літні жінки. Про це повідомив у Фейсбуці начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак: ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. «Покровська сільська громада, що на Нікопольщині. Звідти трагічна звістка. За уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл там загинули двоє людей. Чоловік і жінка. Вже четверо жертв російських катів у районі за сьогодні». Advertisement Раніше Лисак повідомляв про двох загиблих жінок у Нікополі та про дев’ятьох поранених у Покровській громаді, де російські снаряди також пошкодили 5 приватних будинків і господарську споруду, мікроавтобус і лінію електропередачі. А в Харкові дві керовані авіабомби поранили чотирьох людей, у тому числі підлітків. Їх росіяни скинули на промислові райони міста приблизно о 16 годині у вівторок. Мер міста Ігор Терехов написав у Telegram: «Під час удару по Харкову постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту. Постраждали дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти: в обох контузія. У 26-річної жінки поранені руки». Advertisement

ЗСУ повідомили про знищення складу боєприпасів біля Севастополя, на якому зберігалися дрони У вівторок командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що у понеділок українська авіація знищила склад боєприпасів в окупованому Криму. Це також підтвердили кілька російських джерел, яких цитує Інститут вивчення війни (ISW). Скоріш за все, цього удару було завдано ракетами Storm Shadow. Один із російських блогерів опублікував у Telegram фотографію, на якій видно наслідки ракетного удару по складу біля Севастополя, на якому ще у понеділок увечері зберігались ударні дрони «Шахед». Вивчивши геолокаційні дані, аналітики ISW зробили висновок, що під удар потрапила база військової частини 99375, розташована біля села Флотське (південніше Севастополя). Advertisement Ще один блогер повідомив, що біля Севастополя працювали засоби ППО, і що були вибухи в районі «невказаної військової частини біля Флотського». Російський опозиційний Telegram-канал АСТРА повідомив, що в понеділок увечері ЗСУ випустили по Севастополю щонайменше 6 ракет Storm Shadow, але уражений був 758-й Центр матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ.

«Губернатор» окупованого Севастополя Міхаїл Развозжаєв заявив, що цей ракетний удар буцімто був безуспішним: він стверджував, що «над акваторією і в районі Балаклави знищені чотири повітряні цілі», і що «уламки впали в прибережній зоні та Балаклавському районі», спричинивши «невеликі займання». Advertisement

У Росії вдвічі збільшили термін ув’язнення кінорежисера, а 19-річного хлопця засудили на 12 років У вівторок російський суд засудив 19-річного мешканця Ростова-на-Дону на 12 років колонії суворого режиму за «державну зраду» – а саме за донати на ЗСУ. Як повідомила державна інформагенція «РИА Новости», ФСБ нібито з’ясувала, що хлопець переказував гроші військовим у Києві на закупівлю дронів і грошову допомогу ЗСУ. Його заарештували в аеропорту «під час спроби втекти з країни». Агенція Франс Пресс (AFP) пише, що Кремль уже понад два роки жорстко переслідує всіх незгодних з його політикою, «що можна порівняти з репресіями радянських часів». AFP також зауважує, що в Росії регулярно засуджують на довгі терміни за донати для України. Advertisement Тим часом у Санкт-Петербурзі трирічний термін ув’язнення, до якого раніше засудили режисера документальних фільмів Всеволода Корольова, апеляційний суд збільшив до семи років, розглянувши апеляції самого Корольова і прокурорів. Перед винесенням першого вироку прокурори вимагали ув’язнити підсудного на 5 років за поширення «неправдивої» інформації про жахливу різню в Бучі в 2022 році. За іронією долі, до арешту Корольов випустив відеоролики своїх інтерв’ю з росіянами, яких він запитував, що вони думають про практику Кремля, який саджає тих, хто висловлюється проти так званої «спеціальної військової операції» в Україні. Advertisement У своїй апеляції прокурори наполягали на збільшенні терміну до 9 років. Як повідомила пресслужба апеляційного суду, перший вирок був змінений: Корольов отримав 7 років тюрми.

“ They asked for 9, they gave 3"

Emotions after the announcement of the verdict against Vsevolod #Korolev for “fakes” about the army

Judge Maria Goryacheva sentenced Vsevolod to 3 years in a general regime colony.

Taking into account the time served in the pre-trial detention… pic.twitter.com/PB3ezZOdEv — 🇺🇦 paolo rel (@paolobucci18) March 20, 2024

Росіяни просуваються у Вовчанську завдяки підкріпленням з інших напрямків У вівторок ISW повідомив, що за останній час росіяни просунулись у Вовчанську, і що бої тривають уздовж усієї лінії фронту на півночі Харківщини. Аналітики ISW вважають, що опубліковані в понеділок геолоковані кадри, на яких видно підрозділи 2-ї бригади російського спецназу на вулиці Соборній, «дають підстави стверджувати, що російські сили просунулися в північній частині Вовчанська». Бойові зіткнення тривали у вівторок північніше Харкова – біля Глибокого і Липців, а також біля та в межах Вовчанська. Речник Угруповання військ у Харківській області полковник Віталій Саранцев заявив, що російські війська, які діють на півночі Харківської області, перекидають підкріплення з інших невстановлених ділянок лінії фронту для поповнення втрат.