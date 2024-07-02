Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США незабаром оголосить про надання Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 2,3 мільярда доларів. Пакет допомоги міститиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.

Про це повідомляє AP.

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Міністр оборони США анонсував черговий пакет допомоги для України - подробиці

Заява Остіна прозвучала під час зустрічі з ним у Пентагоні міністра оборони України Рустема Умєрова. Це стало рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу в боротьбі з російськими військами.

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«Не помиляйтеся, Україна не самотня, і Сполучені Штати ніколи не похитнуться в нашій підтримці», — сказав Остін, відкриваючи зустріч з Умеровим.

«Разом із приблизно 50 союзниками та партнерами ми продовжуватимемо надавати критичні можливості, необхідні Україні для відсічі російської агресії сьогодні та для стримування російської агресії завтра», - додав очільник Пентагону.

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У США пророкували анонс нового пакету допомоги Україні на 150 млн доларів

Видання AP із посиланням на двох анонімних чиновників 25 зазначало, що Ууряд США може надіслати Україні додаткові боєприпаси на 150 млн доларів.

"Очікується, що США оголосять у вівторок, що надсилають Україні додаткові боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів США у вигляді критично необхідних боєприпасів", – зазначали в АР.

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За словами чиновників, пакет можуть анонсувати через те, що РФ звинувачує Україну у використанні наданих США боєприпасів для ударів усередині Росії або на контрольованій Росією території.

Майбутня допомога може включати боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

США дозволили Україні бити американською зброєю по будь-якій точці Росії

Нагадаємо, що 21 червня в Пентагоні заявили, що Україні дозволено використовувати зброю від Сполучених Штатів для ударів по російських військах у будь-якій точці по той бік кордону з РФ.

Також там додали, що Збройні сили України також можуть використовувати системи ППО для ударів по російських літаках у повітряному просторі РФ, якщо вони збираються обстріляти Україну.