Російська окупаційна армія близько 16 години завдала ударів керованими авіабомбами по Київському районі Харкова. Відомо про вісьмох осіб, що дістали поранень.

Атака на Харків - що відомо

"Попередньо: зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Деталі наслідків зʼясовуються", - повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Як повідомив Міський голова Ігор Терехов, є інформація про руйнування будинку та пошкодження ще одного. З-під завалів врятували двох дітей.

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"Один з боєприпасів влучив у відкриту місцевість на околиці міста, інші два — у житловій забудові Київського району м. Харкова. Прокурори встановили, що удари були завдані з н.п. батрацька дача бєлгородської області рф. На цей раз зс рф застосували УМПБ Д-30", - повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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