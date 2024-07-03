Україна обговорює можливість про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg TV.

Україна веде переговори про транзит азербайджанського газу до ЄС - що варто знати

Угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються, сказав Зеленський. Він додав, що цим зараз займаються урядовці.

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Зазначається, що Європа намагається відмовитись від російського газу після вторгнення РФ, однак деякі європейські країни продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Термін дії угоди про транзит закінчується наприкінці 2024 року, а оскільки війна все ще триває, очікується, що газові потоки припиняться.

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"Зараз розглядаються альтернативні кроки щодо того, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", – сказав Зеленський.