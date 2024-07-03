Україна обговорює можливість про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg TV.
Україна веде переговори про транзит азербайджанського газу до ЄС - що варто знати
Угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються, сказав Зеленський. Він додав, що цим зараз займаються урядовці.
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Зазначається, що Європа намагається відмовитись від російського газу після вторгнення РФ, однак деякі європейські країни продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Термін дії угоди про транзит закінчується наприкінці 2024 року, а оскільки війна все ще триває, очікується, що газові потоки припиняться.
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"Зараз розглядаються альтернативні кроки щодо того, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", – сказав Зеленський.
Яка позиція Азейбайджану щодо транзиту газу до Європи
В Азербайджані заявляли, що мають намір збільшити експорт газу до Європи, але ще не укладено достатньо довгострокових угод для того, щоб інвестувати в подальший видобуток. Поки країна не зможе збільшити потужності, є варіант обмінюватися газом з Росією, що не є чимось незвичайним на нафтових і газових ринках, коли фізично неможливо доставити паливо з одного місця в інше.
Хоча це теоретично може принести користь Росії в короткостроковій перспективі, якщо дозволить Москві відправляти свій газ в інше місце, таке рішення, швидше за все, буде тимчасовим.