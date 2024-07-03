Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна має серйозні плани на будівництво атомної електростанції в Сінопі, що на півночі країни, на узбережжі Чорного моря. Це питання обговорюється на рівні міністрів енергетики Туреччини та Росії, пише Укрінформ із посиланням на TRT Haber.

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“Ми будемо робити серйозні кроки щодо АЕС. Ми ведемо дискусії щодо Синопської атомної електростанції. Ми вважаємо, що можемо зробити серйозні кроки в цьому напрямку. Щодо цього питання наш міністр енергетики та природних ресурсів продовжує дискусію зі своїм колегою”, - сказав президент Ердоган.

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Турецький президент також висловив сподівання, що ціллю у двосторонній торгівлі між двома країнами є обсяг 100 млрд доларів та відзначив співпрацю енергетичних компаній BOTAŞ та “Газпром”.

Більше по темі Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі Обидві країни повинні розгорнути щонайменше по три кораблі під час триденних навчань.

“З туристичної точки зору для нас було дуже важливо, щоб до нашої країни приїхало приблизно 7 мільйонів туристів. Приймати російських туристів у Туреччині важливо”, - сказав Ердоган.

Також він запросив Путіна відвідати Туреччину.

Також відомо, що Росія будує для Туреччини АЕС в Мерсіні, на півдні країни. Про будівництво АЕС “Аккую” було домовлено у 2010 році, воно стартувало 2018 року. Проєкт реалізує російський "Росатом". Запланована загальна потужність станції, яка матиме чотири реактори, 4800 Мвт.

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Туреччина допомагає Росії продавати нафту в ЄС - що відомо

У травні стало відомо, що Росія надалі продовжує експортувати пальне до ЄС завдяки перемаркуванню нафтопродуктів за допомогою Туреччини.

"Туреччина стала стратегічною зупинкою для російських паливних продуктів, що перенаправляються до ЄС, генеруючи сотні мільйонів податкових надходжень для військової скарбниці Кремля", пояснив старший аналітик з енергетики Центру вивчення демократії (CSD) Мартін Владіміров.

Ця схема можлива завдяки обхідному шляху в санкціях Брюсселя, який дозволяє ввезення "змішаного" палива в ЄС, якщо воно позначене як неросійське.

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Це прибуткова лазівка, вона принесла Москві до 3 мільярдів євро тільки з трьох портів за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське паливо в лютому 2023 року.