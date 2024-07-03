Президентка Бундестагу Німеччини Бербель Бас та Посол України в Німеччині Олексій Макеєв у присутності членів Бундестагу відкрили інтерактивну інсталяцію Української Асоціації Футболу в фан-зоні біля Рейхстагу — трибуну зі стадіону в Харкові, зруйновану російськими атаками.

Ця виставка - проєкт Української Асоціації Футболу (УАФ), реалізованим Посольством України в Німеччині, Бундестагом Німеччини, Сенатом Берліна та містом Берлін.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За словами Бербель Бас, цей проєкт несе важливе послання: радість, яку приносять матчі чемпіонату Європи, існує паралельно зі стражданнями, спричиненими агресією Росії. Вона висловила підтримку українському народові та подякувала Сенату Берліна та Kulturprojekte GmbH, відповідальним за фан-зону, за швидке втілення цього важливого проєкту.

"Сьогодні 19-й день чемпіонату Європи в Німеччині. Це відповідає кількості днів лише за червень, коли в Харкові оголошували повітряні тривоги. 468 годин. Девʼятнадцять з половиною днів. У цьому сенсі ця трибуна є нагадуванням про те, що недалеко звідси Росія щодня здійснює геноцид, імунітету від якого не має навіть футбол", – сказав Посол України Олексій Макеєв.

Advertisement

Фото: УАФ

Українське місто Харків було одним із чотирьох міст України, що приймали чемпіонат Європи з футболу у 2012 році. Новий стадіон “Сонячний” був збудований у рамках підготовки до чемпіонату. У 2022 році стадіон був зруйнований російськими атаками. Станом на сьогодні, 500 спортивних об'єктів були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів в Україні, включаючи 77 футбольних стадіонів.

Advertisement

Зруйнована трибуна була виставлена у Мюнхені та Дюссельдорфі під час участі збірної України з футболу на “Євро-2024” і зараз вперше виставляється у Берліні.

Трибуна представлена разом з інтерактивною інсталяцією: відвідувачі можуть прочитати та почути історію “Сонячного”. Завдяки віртуальній реальності, відвідувачі можуть опинитися на стадіоні в режимі реального часу, щоб побачити, як він виглядає після російської атаки. Також трибуна включає благодійну складову: фонд "Трибуна героїв" збирає кошти на організацію та проведення табору для дітей загиблих військових, які також були футбольними фанатами. За офіційними даними, понад 250 футбольних фанатів загинуло внаслідок російської агресії.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Росія призупинила участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ
Далі » Інтерв'ю з легендою українського театру, народною артисткою України Галиною Гілярівною Яблонською