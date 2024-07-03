Президентка Бундестагу Німеччини Бербель Бас та Посол України в Німеччині Олексій Макеєв у присутності членів Бундестагу відкрили інтерактивну інсталяцію Української Асоціації Футболу в фан-зоні біля Рейхстагу — трибуну зі стадіону в Харкові, зруйновану російськими атаками.

Ця виставка - проєкт Української Асоціації Футболу (УАФ), реалізованим Посольством України в Німеччині, Бундестагом Німеччини, Сенатом Берліна та містом Берлін.

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За словами Бербель Бас, цей проєкт несе важливе послання: радість, яку приносять матчі чемпіонату Європи, існує паралельно зі стражданнями, спричиненими агресією Росії. Вона висловила підтримку українському народові та подякувала Сенату Берліна та Kulturprojekte GmbH, відповідальним за фан-зону, за швидке втілення цього важливого проєкту.

"Сьогодні 19-й день чемпіонату Європи в Німеччині. Це відповідає кількості днів лише за червень, коли в Харкові оголошували повітряні тривоги. 468 годин. Девʼятнадцять з половиною днів. У цьому сенсі ця трибуна є нагадуванням про те, що недалеко звідси Росія щодня здійснює геноцид, імунітету від якого не має навіть футбол", – сказав Посол України Олексій Макеєв.

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Фото: УАФ

Українське місто Харків було одним із чотирьох міст України, що приймали чемпіонат Європи з футболу у 2012 році. Новий стадіон “Сонячний” був збудований у рамках підготовки до чемпіонату. У 2022 році стадіон був зруйнований російськими атаками. Станом на сьогодні, 500 спортивних об'єктів були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів в Україні, включаючи 77 футбольних стадіонів.

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Зруйнована трибуна була виставлена у Мюнхені та Дюссельдорфі під час участі збірної України з футболу на “Євро-2024” і зараз вперше виставляється у Берліні.

Трибуна представлена разом з інтерактивною інсталяцією: відвідувачі можуть прочитати та почути історію “Сонячного”. Завдяки віртуальній реальності, відвідувачі можуть опинитися на стадіоні в режимі реального часу, щоб побачити, як він виглядає після російської атаки. Також трибуна включає благодійну складову: фонд "Трибуна героїв" збирає кошти на організацію та проведення табору для дітей загиблих військових, які також були футбольними фанатами. За офіційними даними, понад 250 футбольних фанатів загинуло внаслідок російської агресії.