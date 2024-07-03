У Державній думі та Раді федерації Росії ухвалили заяву про призупинення участі делегації Москви у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Крім того, РФ також припинить сплачувати внески в ПА ОБСЄ.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Телеграм-канал Радфеду.

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РФ поставила на паузу участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ - подробиці

Згідно зі спільною заявою верхньої та нижньої палат парламенту РФ, Парламентську асамблею ОБСЄ звинувачують в "упереджених дискримінаційних підходах, подвійних стандартах та тотальній русофобії, неготовності до предметної дискусії", та в підсумку – в "крайній деградації" ПА ОБСЄ як механізму міжпарламентської взаємодії.

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Очільниця Ради федерації РФ Валентина Матвієнко доручила направити телеграму про ухвалене рішення на сесію Парламентської асамблеї, яка проходить цими днями в Румунії. "Останньою крапкою" в ситуації, що склалася, російські депутати назвали "демонстративну" відмову Румунії у видачі віз членам делегації Росії для участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ в Бухаресті.

Більше по темі Європейська комісія підтримала виділення Україні майже €4,2 мільярда Транш планується у межах програми Ukraine Facility. Це рішення ще має схвалити Рада ЄС.

Раніше Румунія відмовила у видачі віз членам російської делегації у зв'язку з агресією Росії проти України.

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Голова комітету Держдуми з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький у лютому скаржився, що членів російської делегації в рамках роботи асамблеї "нікуди не запрошують". Росія не брала участі у чотирьох засіданнях та сесіях Парламентської асамблеї ОБСЄ: у Великій Британії у 2022 році, Канаді та Вірменії у 2023 році та в Австрії цього року.

У квітні Рада Держдуми призупинила виплату внесків Парламентській асамблеї ОБСЄ за 2023 рік.

ПА ОБСЄ визнала агресію Росії геноцидом українського народу - що варто знати

Нардеп України та член парламентської делегації Павло Фролов 30 червня повідомив, що Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка визнає дії Росії геноцидом українського народу.

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У документі засуджуються 10 років військової агресії Росії проти України та визнається деколонізація РФ як необхідна умова для встановлення міцного миру.

Резолюція закликала 53 країни-учасниці ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України, підтримуючи Формулу миру та Кримську платформу.

Основні положення резолюції ПА ОБСЄ у якій дії РФ визнали геноцидом українського народу читайте у матеріалі Kyiv Post.