Лейбористська партія перемогла на загальних виборах у Великій Британії 5 липня, катапультувавши сера Кіра Стармера на Даунінг-стріт 10, після того, як Ріші Сунак швидко визнав свою поразку.

Лейбористи, які традиційно займають лівоцентристську позицію в британській політиці, здобули найбільшу перемогу на виборах з 1997 року, коли Тоні Блер зайняв перше місце на тлі синглу D:Ream "Thing’s Can Only Get Better".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Після цього вони були тринадцять років при владі, перш ніж програли Консервативній партії в 2010 році і провели наступні 14 років як головна опозиційна партія. 4 липня британці знову проголосували за зміни.

Advertisement

Кілька високопоставлених членів парламенту від Консервативної партії втратили свої мандати в округах після того, як їх знесло море "червоних" лейбористів. Серед них колишній прем’єр-міністр Ліз Трасс, яка була прем’єр-міністром протягом декількох місяців у 2022 році після вигнання партією Бориса Джонсона внаслідок скандалу з COVID-19 "Partygate".

Хто такий Кір Стармер і що він представляє

Будучи новим прем’єр-міністром Британії, Стармер є юристом із прав людини та працює на політичній сцені лише 10 років. У 2014 році він був посвячений у лицарі за заслуги у сфері кримінального правосуддя та обіймав посаду тіньового міністра імміграції (2015-2016), потім тіньового державного секретаря з питань виходу з Європейського Союзу (2016-2020).

Advertisement

Стармер став лідером Лейбористської партії у 2020 році, змінивши Джеремі Корбіна. У наступні роки Стармер намагався відвести партію від більш соціалістичного лівого крила та наблизити її до центру, щоб охопити ширше коло виборців.

Стармер виріс у південній Англії – його батько був майстром інструментів, а мати – медсестрою, яка працювала в Національній службі охорони здоров’я (NHS).

Які зовнішньополітичні обіцянки лейбористів

Лейбористи пообіцяли зберегти військову, фінансову, дипломатичну та політичну підтримку України з боку Великобританії.

Партія оголосила про свою відданість НАТО "непохитною".

Лейбористська партія прагне укладення нового пакту безпеки між Великою Британією та ЄС, щоб зміцнити співпрацю та відновити відносини з ключовими європейськими союзниками.

Британія залишатиметься поза ЄС, але прагне поглибити зв’язки та усунути бар’єри для торгівлі.

У лютому 2023 року Стармер відвідав Київ, Ірпінь та Бучу та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Виступаючи згодом, він сказав: "За це має бути справедливість. У Гаазі має бути справедливість і має бути належне відшкодування у відбудові України".

Advertisement

У травні цього року депутати від Лейбористської партії Девід Леммі та Джон Гілі відвідали Київ і зробили спільну заяву, в якій оголосили відданість лейбористів Україні "залізною".