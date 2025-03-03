З моменту вступу на посаду Трампа його адміністрація зробила припинення війни в Україні своїм головним пріоритетом. Але європейські союзники занепокоєні тим, що своїм поспіхом до швидкого вирішення Вашингтон дає Кремлю саме те, чого той хоче – знімає Росію з гачка за розв’язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни і дозволяє їй вийти з неї без наслідків.

Наслідки Мюнхенської конференції лише поглибили ці побоювання. Вперше за останні десятиліття європейські лідери відкрито ставлять під сумнів роль США як гаранта безпеки на континенті. Чи виправдане таке сприйняття? І чи не стане відмова від України однією з найбільших стратегічних помилок у сучасній історії США?

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Українські збройні сили

Сьогодні Україна має найбільшу армію в Європі. За оцінками, її чисельність становить від 700 000 до 1 мільйона військовослужбовців – більше, ніж збройні сили Франції, Німеччини, Іспанії та Великої Британії разом узяті.

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Інфографіка: оцінки аналітиків НАТО

Але справжня перевага України – не лише в чисельності. Це єдина європейська армія, яка має масштабний, сучасний досвід ведення бойових дій. Українські військові не просто навчилися користуватися західним озброєнням – вони використовували його в реальних боях і найкраще розуміють, які системи працюють ефективно, а які мають критичні недоліки.

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На відміну від армій НАТО, чиї доктрини побудовані на симуляціях і обмежених операціях, Україна протестувала ці стратегії на міцність в умовах повномасштабної війни проти найбільшої загрози Альянсу – Росії.

Якщо Україна зазнає поразки, всі ці знання, технології та бойовий досвід можуть бути поглинуті Росією. Кремль не просто захопить територію – він отримає доступ до найбільш загартованої в боях армії Європи. Це призведе до створення нової мілітаризованої наддержави із загальною чисельністю понад два мільйони військовослужбовців.

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Український ВПК

За останні три роки війни і Україна, і Росія значно розширили свою оборонну промисловість. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, вона стала найбільшим у світі виробником бойових безпілотників, випередивши навіть Китай.

Морський дрон Sea Baby (Морський малюк). Фото: United 24

Президент Володимир Зеленський також оголосив, що Україна завершила розробку власної балістичної ракети та активно працює над вітчизняним аналогом системи протиповітряної оборони Patriot.

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Таке стрімке зростання оборонного сектору України відбувається в умовах повномасштабної війни. Водночас Росія стверджує, що наразі виробляє втричі більше ракет, ніж США та Європа разом узяті.

Якщо Кремль захопить контроль над Україною, він отримає доступ до її передових військових технологій, унікальних інновацій і виробничих потужностей. Це стосується таких великих оборонних підприємств, як «Антонов» і «Мотор Січ», а також приватних компаній, що спеціалізуються на морських безпілотниках, ударних БПЛА, системах радіоелектронної боротьби, гаубицях і бронетехніці.

Якщо ці активи потраплять до рук Росії, вони можуть значно посилити військово-промисловий комплекс Москви, особливо у сфері виробництва ракет.

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Природні ресурси України

Україна володіє найбільшими в Європі запасами урану та літію, що робить її важливим гравцем на регіональному ринку енергетичних технологій. Окрім цього, значні поклади нафти і газу ще більше посилюють її стратегічне значення.

Карта природних ресурсів України. Зображення: United 24

Але багатство України не обмежується її природними ресурсами. Відома як «житниця Європи», вона є одним із провідних світових виробників сільськогосподарської продукції та найбільшим експортером зерна до Європи та Африки. В епоху наростання глобальних криз її роль у забезпеченні продовольчої безпеки неможливо переоцінити.

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У разі окупації ці ресурси перейдуть під контроль Кремля. Росія, яка вже давно використовує енергію як геополітичну зброю, отримає ще один потужний інструмент – маніпуляції з постачанням продовольства. Експансіоністські амбіції Москви можуть перетворити її не лише на енергетичного монополіста, а й на домінуючу силу на світових продовольчих ринках, здатну використовувати голод як інструмент впливу.

Руйнування геополітичної рівноваги

Якщо Росія переможе в Україні, глобальний баланс сил кардинально зміниться. Союзники Москви в Європі – Сербія, Угорщина та Словаччина –переорієнтують свою політичну та економічну політику на Кремль, що загрожує розколом Європейського Союзу зсередини.

Росія посилить підтримку прокремлівських політичних сил на всьому континенті. Москва вже давно культивує свій вплив у Європі, і голоси ультраправих рухів у Німеччині, партії Марін Ле Пен у Франції, підтримуваних Росією лобістів в Італії та Великій Британії ставатимуть лише гучнішими й агресивнішими.

Аліс Вайдель – 45-річна лідерка партії Alternative für Deutschland (AFD – Альтернатива для Німеччини). Фото: BBC

Але наслідки не зупиняться на кордонах Європи. Поразка України завдасть нищівного удару по авторитету Америки як головного гаранта безпеки у світі. Ключові союзники США, в тому числі Південна Корея і Японія, можуть почати ставити під сумнів надійність Вашингтона і шукати альтернативних шляхів забезпечення власної безпеки. Це може прискорити формування нових військових альянсів, або навіть змусити деякі країни переглянути свою позицію щодо розповсюдження ядерної зброї, що ще більше дестабілізує глобальний баланс сил.

Війна в Україні – це не просто черговий регіональний конфлікт. Це переломний момент, який визначить майбутнє міжнародного порядку безпеки.

Посилення диктатури

Якщо Росії буде дозволено безкарно анексувати Україну, це створить небезпечний прецедент для авторитарних режимів у всьому світі, відкриваючи нову еру глобальної нестабільності. Слабка реакція Заходу стане сигналом того, що міжнародне право більше не є перешкодою для експансіоністських амбіцій.

Що тоді зупинить Туреччину від військового тиску на Грецію чи розширення свого впливу в Африці? Чому б Китаю не скористатися можливістю вторгнутися на Тайвань або в Іран, щоб завдати удару по Ізраїлю? Що завадить Індії та Пакистану розкрутити спіраль відкритого конфлікту? Світ, де кордони більше не мають значення, швидко зануриться в хаос, що зробить неминучою гонку озброєнь.

Зараз США та їхні союзники стоять перед критичним вибором: або діяти рішуче і підтримувати глобальну безпеку, або дозволити міжнародному порядку зруйнуватися. Зараз не час для напівзаходів чи політичної доцільності – потрібні не просто прості, а правильні рішення. Вибір, зроблений сьогодні, визначить не лише майбутнє України, а й довгострокову стабільність і мир у всьому світі.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.