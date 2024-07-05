Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив про надходження третього зенітно-ракетного комплексу Patriot з Німеччини.

Україна отримала третій ЗРК Patriot від Німеччини

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет", – зазначив Єгер.

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За його словами, український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині для використання комплексу в Німеччині.

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Уряд Румунії передав Україні систему Patriot – що відомо

Нагадаємо, що 20 червня влада країни прийняла рішення про надання Україні системи Patriot.

Як зазначалось, рішення прийняли через значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор.

Систему віддали за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, зокрема з американським стратегічним партнером, з метою отримання подібної або такої самої системи, яка відповідає сучасним потребам забезпечення захисту національного повітряного простору.

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