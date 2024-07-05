Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив про надходження третього зенітно-ракетного комплексу Patriot з Німеччини.

Україна отримала третій ЗРК Patriot від Німеччини

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет", – зазначив Єгер.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині для використання комплексу в Німеччині.