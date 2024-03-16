Українські музичні гурти завойовують нову аудиторію та запалюють світові сцени. Далі розповідаємо про тих, хто зачаровує слухачів українською культурою.

Топ 10 українських виконавців, що підкорили світ

Хто увійшов до топ-10 українських виконавців у світі?

Після 24 лютого багато українських музикантів змінили свої мікрофони на зброю, а всі концертні тури за кордон перетворилися на благодійні заходи для підтримки України. Адже так важливо, щоб голос нашої країни лунав всюди, де це тільки можливо. Українські музичні гурти мають унікальну можливість представляти нашу культуру на світовій арені, демонструючи, що навіть в найтемніші часи в нас є що сказати, наш голос сильний та рішучий.

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Звичайно, жоден виконавець не зміг оминути події російсько-української війни у своїй творчості. Тому багато пісень, які вже стали хітами наших чартів, оспівують саме труднощі та біль сьогодення. Саме благодійні концерти на підтримку України та участь у світових музичних фестивалях можуть допомогти нам вмовити західний світ відмовитися від росіян у публічних заходах за кордоном. А що найважливіше — зібрати кошти на підтримку армії, бо тільки їм ми завдячуємо можливістю жити тут і зараз, а наші виконавці — творити прекрасну українську музику.

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Антитіла

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя мобілізувався до лав Тероборони у перший день великої війни, 24 лютого 2022 року. А вже в травні гурт випустив спільний трек в колаборації із британським співаком Едом Шираном – 2Step. Пісню презентували одразу з кліпом, в якому яскраво показані реалії воєнного часу.

Ця пісня — репрезентація особистої історії Тараса, адже його дружина з дітьми теж вимушена була евакуюватися у західні області України, а згодом – до США. Свою частину композиції українська команда вимушена була створювати у тяжкі дні перших місяців повномасштабної війни. Вперше разом цю композицію виконавці змогли заспівати на варшавській сцені у серпні 2022 року.

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"Пропозиція від Еда попрацювати разом — це вияв саме тієї справжньої підтримки України, яку демонструє народ Великої Британії протягом цієї війни", — розповідає співак виданню Liroom.

Відео 2Step зібрало на ютубі понад 17 мільйонів переглядів. Всі гроші від монетизації та роялті передають у фонд проєкту MUSIC SAVES UA, який закуповує гуманітарну допомогу для українців.

Go_A

Солістка гурту GO_A Катерина Павленко представляла Україну на Євробаченні 2021 року. Виконавиця продовжує доносити важливі слова до європейців і зараз, але зізнається, що важливо ретельно добирати слова й тримати в голові дуже багато факторів. Адже російська пропаганда не дає нам вільно працювати, треба кричати дуже голосно, щоб своїм звучанням заглушити рупори кремля й донести суспільству правду.

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Після 24 лютого гурт GO_A виступав на багатьох європейських сценах і таки знайшов спосіб, як говорити про Батьківщину із мешканцями інших країн. Їх треки передають колорит України та розповідають про наші прекрасні місцини та самобутню культуру. Це один з кращих етногуртів, здатних змінити сприйняття іноземців, які досі знали про Україну здебільшого з російської пропаганди.

Завдяки концертам в інших країнах світу гурту вдалося зібрати гроші на допомогу українцям, які втратили житло. За ці гроші відновили будинки, які росіяни зруйнували на Київщині.

Джамала

Народна артистка України та переможниця Євробачення 2016 Джамала наразі проживає за кордоном. Вона не тільки виступає на міжнародних шоу та благодійних концертах для України у Європі, але й вже дала десятки інтерв'ю, у яких розповідала про події в Україні.

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У 2022 році вона брала участь у польському шоу талантів “Танці з зірками”, сказавши, що для неї це “насамперед, можливість сказати щось про Україну, можливість сказати про мій дім, про людей, які постраждали".

Із шоу талантів вона вибула у жовтні 2022, але вже за кілька тижнів з'явилася на майданчику як спеціальна гостя й заспівала у фіналі проєкту. Під час розважального шоу у Польщі запустили благодійний збір на потреби України, і Джамала стала головною його амбасадоркою.

KALUSH

Перемогу на Євробачення 2022 здобув гурт Kalush Orchestra, й одразу після виступу їхня пісня "Stefania" стала справжнім хітом. Саме тоді музиканти закликали міжнародну аудиторію врятувати захисників Азовсталі.

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Після цього українські музиканти поїхали у світовий тур, де лише на сольних концертах зібрали понад 54 мільйони гривень. Окрім того, бажаючи зібрати додаткові гроші, лідер гурту Олег Псюк оголосив аукціон-розіграш свого мікрофона переможця Євробачення та рожевої панами, що стала символом виконавця.

"Є багато людей, які можуть собі дозволити пожертвувати велику суму на допомогу Україні. А ця статуетка буде додатковою мотивацією пожертвувати суму на благо країни та армії", — акцентував фронтмен гурту Олег Псюк.

The Hardkiss

Український рок-гурт The Hardkiss — це теж один із тих музичних гуртів, за якими варто стежити. Адже він продовжує здобувати підтримку глядачів за кордоном. Команда вже має досвід кількох благодійних турів після початку великої війни.

Зокрема, влітку 2022 року The Hardkiss гастролювали у США. Гроші, зібрані під час туру, передали на підтримку української армії, а також інвестували в культурне відновлення країни. На осінніх виступах 2022 року у Туреччині на українських зірок прийшли подивитися близько півтори тисячі людей. З продажу квитків вдалося зібрати 1 мільйон 400 тисяч гривень.

Що вже казати про те, що десятки треків гурту The Hardkiss здобувають мільйонні перегляди на Youtube. Їх новенький реліз кліпу "Тільки там" вже має понад 700 тис переглядів, а лідером все ще залишається дует THE HARDKISS feat. MONATIK з їх кліпом Кобра — 28 млн переглядів.

Крім того, солістка гурту Юлія Саніна стала однією із ведучих пісенного конкурсу Євробачення 2023 року. Її сукні переважно були у кольорах українського прапора.

Океан Ельзи

"Океан Ельзи" — це без перебільшень рок-гурт, який став символом сучасної української музики. Заснований у 1994 році у Львові під керівництвом харизматичного лідера Святослава Вакарчука, він доволі швидко здобув визнання як на внутрішній, так і на міжнародній музичній сцені. Наразі альбоми Океану Ельзи слухають і люблять як в Україні, так і закордоном. І не дивно, адже їхні пісні несуть потужне послання, що стосується не лише української аудиторії, вони говорять до сердець слухачів у різних країнах.

Музиканти їздять у світові турне, щоб нагадувати світові про те, що українці сьогодні борються за свою країну, що саме Україна зараз стоїть на сторожі демократії та свободи всього світу. Своїми піснями гурт збирає кошти на потреби українських дітей і постраждалих від війни, а також захисників України.

Український музичний гурт "Океан Ельзи" планує у 2024 році випустити альбом англійською мовою. Це станеться вперше за 30 років його існування. Святослав Вакарчук вважає, що таке рішення зараз на часі, адже українські пісні повинні почути якомога більше людей по всьому світу. На це рішення його надихнуло нагородження премією Оскар українського документального фільму "20 днів у Маріуполі".

Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil створює музику як відеоблогерка та кавер-виконавиця з 2017 року. З перших днів вторгення вона закликала іноземних підписників у своїх соцмережах більше дізнаватися про події в Україні та підтримувати нас. У свій міжнародний благодійний тур вона також поїхала заради підтримки рідної країни, адже часто не тільки виступала, але й відвідувала волонтерські центри та спілкувалася з біженцями.

Співачка навчається у Берклі у США, записує українські пісні та бере участь у благодійних концертах. Її останні колаби, зокрема, пісня «Купала» записана з alyona alyona та німецькою співачкою українсько-польського походження ela, зібрали мільйони переглядів.

У лютому цього року вона записала спільний двомовний трек із польським виконавцем OCHMAN. Кліп на пісню переглянули понад 2 мільйони глядачів.

"Пісня BRONIA — мій спосіб подякувати Польщі та сказати: "Twoje ramiona są moją bronią" (Твоє плече – моя броня). І це — лише початок європейського музичного контексту для нас", – каже Jerry Heil у коментарях під своїм відео на ютубі.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Jerry Heil у дуеті з alyona alyona пройшли до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". На сцені нацвідбору дует виступив з піснею Teresa & Maria та за результатами голосування 4 лютого 2024 року переміг, випередивши гурт "Циферблат".