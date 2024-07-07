Щодня ми маємо приймати якісь рішення, починаючи від того, що ми сьогодні вдягнемо чи чим нам снідати, закінчуючи вибором університету, до якого ми будемо вступати чи в яку країну переїхати. Деякі рішення нам даються легко та просто, інші вимагають значних розумових зусиль.

Прийняття рішення - це складний процес, який вимагає досвіду, зважування всіх «за» та «проти» та вибору дій, щоб усунути проблему. Різні стратегії та методи допоможуть зробити цей вибір легшим та швидшим.

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Конкретні умови

Часто нам важко прийняти навіть якесь просте рішення, наприклад: що поїсти, яку сукню купити, якою дорогою їхати додому, чи йти на якусь вечірку. Для того, щоб довго не думати, можна скористатися методом «якщо…, то…». Він полягає в тому, що ми загадуємо собі щось, і якщо воно здійснюється, то ми робимо це. Ось є питання: йти додому чи на вечірку? І ви загадуєте собі: «Якщо прийде автобус номер 85, то я поїду на вечірку, а якщо прийде 76, то поїду додому». Чи якщо будуть продавати вишні дорогою додому, то я зроблю пиріг. Такий метод допомагає швидко та цікаво прийняти рішення.

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Часові рамки

Деякі рішення треба обдумувати довше, деякі займають п’ять хвилин. Проте, чим довше ми думаємо, тим важче нам прийняти рішення. Якщо довго обдумувати проблему та яке рішення обрати, тим більше з’являється варіантів, і через це ще важче щось потім обрати. Залежно від вагомості рішення можна встановлювати собі рамки - пів години, день, тиждень, місяць чи інші. Після обраного часу необхідно прийняти рішення.

Емоційна стабільність

Іноді ми можемо приймати імпульсивні рішення, за які потім жалкуємо. Наприклад, коли злі — обірвати всі контакти з якоюсь людиною, або навпаки, коли радісні — пообіцяти золоті гори й потім не виконати обіцянку. Для того, щоби прийняти правильне й хороше рішення, іноді необхідно відкинути всі емоції та думати лише головою.

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Ціннісний орієнтир

Пиймаючи рішення, необхідно пам’ятати про свої цілі та цінності, і тоді деякі варіанти можуть відпасти самі по собі. Вірність своїм цінностям додасть вам упевненості та покаже правильний шлях. Наявність незмінного пункту в прийнятті рішення допоможе відкинути деякі рішення одразу та вибудує вам рамки, за якими ви будете орієнтуватися та йти до мети.

Досвід минулого

Іноді ситуація може повторюватися, і тоді рішення прийде легше. Приймаючи рішення, необхідно спиратися на свій минулий досвід та схожі наслідки, обираючи той чи інший варіант. Також можна спиратися на досвід людей, що вас оточують, і зазвичай ваш результат буде такий самий, як і в інших.

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Майбутні наслідки

Базуючись на розумінні наслідків та ціни вибору ми можемо прийняти правильне рішення. Необхідно зважати на короткострокові та довгострокові наслідки, і з огляду на це можна зрозуміти, наскільки цей конкретний шлях є вдалим. Іноді довготривалі наслідки будуть дуже хорошими, а отже, якісь короткочасні незручності можна буде перетерпіти. Або навпаки, короткочасні наслідки чудові, а в перспективі все може бути погано. Тож необхідно враховувати всі ці нюанси.

Записати на папері

Чітко окреслені та записані варіанти рішення допоможуть обрати правильне. Найперше, це те, що у вас перед очима буде список опцій та альтернатив. З огляду на це, буде видно і зрозуміло, що підходить, а що необхідно викреслити. Також можна буде писати плюси та мінуси певного рішення. Тримати все в голові та візуалізувати це важко, а записавши це, аи матимете повнукартину для прийняття рішення.

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Запишіть усі можливі варіанти та оцініть їхні плюси та мінуси. Фото: uway.com.ua

Обговорити з кимось

Часто для того, щоби прийняти рішення, його необхідно проговорити вголос. У процесі обговорення з кимось проблеми план її рішення може прийти сам. По-перше, ми будемо бачити реакцію співрозмовника. По-друге, нам можуть дати поради. По-третє, озвучуючи варіанти, ми й самі можемо зрозуміти більше. Але необхідно пам’ятати, що порад можна дослухатися, але рішення ви маєте приймати самостійно, щоби потім не перекидати відповідальність на інших.

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Відкласти рішення на ранок

Упродовж дня наш мозок дуже сильно перевантажений різною інформацією, тож приймати рішення стає дедалі складніше. Подумайте про варіанти прийняття рішення перед сном, а вже ранком на свіжу голову обирайте варіант. Недарма всі дуже люблять фразеологізм «Ранок за вечір мудріший». Вночі наша підсвідомість допоможе розставити все по поличках та обрати найкращий шлях.

Найкращі рішення часто приймаються після ретельного роздумів та зважування всіх варіантів. Фото: forbes.ua

Квадрат Декарта

Зазвичай, приймаючи рішення, ми думаємо лише про те, що це нам принесе. Використовуючи квадрат Декарта, ми зможемо побачити й інші для себе сторони. Суть методу полягає в тому, щоби поставити собі чотири запитання: що буде, якщо це відбудеться? Що буде, якщо це НЕ відбудеться? Чого НЕ буде, якщо це відбудеться? Чого НЕ буде, якщо це НЕ відбудеться? Часто люди розкреслюють ці питання на чотири блоки у квадраті, щоби бачити всі наслідки та вже за ними приймати рішення.

Квадрат Декарта - це простий, але потужний інструмент, який може допомогти вам приймати кращі рішення. Фото: holdyou.net

SWOT аналіз

Зазвичай такий аналіз застосовується для стратегічного планування. Однак його можна використати і для прийняття рішення. Визначення загроз, можливостей, слабких і сильних сторін різних варіантів допоможе оцінити потенційну вигоду та ризики обраного шляху.

SWOT-аналіз - це стратегічний інструмент, який використовується для оцінки сильних і слабких сторін, а також можливостей і загроз, пов'язаних з певною ситуацією. Фото: uk.wikipedia.org

Дерево рішень

Цей метод підходить для тих, хто полюбляє різні діаграми та схеми. Візуальне відображення різних варіантів та можливих результатів полегшує визначення та вибірі найкращого рішення.

Знаючи та користуючись різними методами, віи зможете приймати розумні рішення в різних ситуаціях. Проте приймаючи рішення, необхідно пам’ятати, що його врешті-решт приймаєте ви, а не хтось інший. Тож необхідно спокійно, розумно та виважено ставитися до цього. Навіть якщо рішення вам потім не сподобається чи ви зміните свою думку, знайте, що це для вас новий життєвий урок, який допоможе в майбутньому.