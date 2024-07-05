У межах "Коаліції дронів" Латвія підготувала чергову партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня. Перші 300 БПЛА прибудуть найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони Латвії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна отримає понад 2500 БПЛА від "Коаліції дронів" - подробиці

Наступну партію бойових дронів різних типів та різного призначення вироблених сімома латвійськими компаніями будуть надавати поступово протягом липня.

"Перша поставка з цієї партії – 300 дронів – прибудуть у наступні кілька днів", – зазначили у Міноборони.

Advertisement

За словами міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, "Коаліція дронів" для України тільки розпочинає працювати.

"Разом з іншими членами ініціативи ми постійно працюємо над тим, щоб постачати Україні бойові дрони різного призначення відповідно до поточних потреб і потребами випробувань української армії. Паралельно інвестуються значні кошти у подальші розробки та застосування", – прокоментував Спрудс.

Більше по темі Японія надасть Україні кредит на понад 3 млрд доларів від заморожених активів РФ На саміті G7 у червні країни-учасниці домовились надати 50 млрд доларів на підтримку України.

На 2024 рік Міноборони Латвії виділило на заходи у рамках "коаліції дронів" 20 млн євро, з яких понад 10 – на закупівлю дронів у латвійського оборонпрому.

Advertisement

За квітень і травень Латвія передала в Україну 135 бойових дронів різного призначення та засоби РЕБ загальною вартістю близько 1 млн євро.

Пріоритетом у поставках на цей рік будуть FPV-дрони.

Крім того, плановані закупівлі розбили на серію партій, щоб дати виробникам можливість поступово розширювати виробничі потужності, а також адаптувати і вдосконалювати зразки.

Коаліція дронів - що відомо

У рамках цієї ініціативи Україна отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.

Створення коаліції анонсували ще у січні 2024 року. Тоді з такою ініціативою виступила Латвія. 23 січня до ініціативи приєдналися Швеція та Велика Британія.

У лютому Коаліція дронів офіційно стартувала і почала поступово збільшуватися. 14 лютого Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів.

Advertisement

Окрім Британії та Латвії у Коаліції дронів офіційно беруть участь Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція та Франція.

Ці країни зібрали понад пів мільярда євро на постачання Україні безпілотників та працюють над створенням спільного фонду, який дозволить швидше та ефективніше фінансувати виробництво безпілотників.

У червні 2024 року уряд Латвії надав ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених в рамках "Коаліції дронів". Водночас було анонсовано підготовку другої партії БПЛА.