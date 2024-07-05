Кабінет міністрів України затвердив на посаді двох заступників міністра оборони – Анатолія Клочка та Олександра Сергія, повідомляє пресслужба Міноборони.

Що відомо про Анатолія Клочка

«За поданням міністра оборони Рустема Умєрова Кабінет міністрів України затвердив на посаді заступника міністра оборони України Клочка Анатолія Олександровича», – йдеться у повідомленні.

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Він народився у 1963 році в Харкові, у 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році – Національну академію оборони України, а у 2019 році – Національний університет оборони України.

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З 1999-го по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління.

З 2020-го по 2022 рік обіймав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження. З жовтня 2022 року Клочко проходив службу у військовій частині А0515.

Фото: Міноборони

Хто такий Олександр Сергій

Також Кабмін призначив заступником міністра оборони Олександра Сергія.

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Уродженець Чернігівщини, 1969 року народження, Олександр Сергій у 1991 році закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище.

У 1998 році отримав спеціальність за кваліфікацією "офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня" в Київському Інституті Сухопутних військ.

У 2012 році закінчив Національний університет оборони України.

Брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.

"З 2010 року перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії. У 2014 році нагороджений державним Орденом князя Данила Галицького", – йдеться у повідомленні.

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