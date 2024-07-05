Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення про поїздку премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Києвом.

Про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства.

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Угорська сторона не погоджувала з Україною візит Орбана до Москви - подробиці

«Нагадуємо, що для нашої держави принцип «жодних домовленостей про Україну без України» залишається непорушним, і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися», - заявили в МЗС.

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У відомстві акцентували, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру.

«Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру», - підкреслили у зовнішньополітичному відомствв.

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У МЗС запевнили, що Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту премʼєр-міністра Угорщини до Києва.

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Візит Орбана до Путіна - що варто знати

5 липня Орбан прибув до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним задля "мирної місії" за кілька днів до саміту НАТО.

"З такою зустріччю угорське головування закінчується, не встигнувши по-справжньому розпочатися. Угорщина, схоже, не зрозуміла своєї ролі… Скептицизм країн-членів ЄС, на жаль, був виправданим – це все про просування інтересів Будапешта", – зазначав один із дипломатів ЄС.

Водночас Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Орбан у Москві "не представляє ЄС". А Орбан зазначив, що визнає, що не має мандату на переговори від імені ЄС, але на його думку, миру не можна досягнути "зі зручного крісла в Брюсселі".

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Зеленський і Орбан провели переговори в Києві та підготували двосторонню угоду

Нагадаємо, що 2 липня Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві 2 липня домовились працювати над угодою щодо вирішення двосторонніх непорозумінь.

Як зазначалось, зміст діалогу з усіх обговорених питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між Україною та Словаччиною, який регулюватиме відносини на дзеркальному підході.

Водночас Орбан також висловив бажання підписати з Україною глобальну угоду про співпрацю.

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