Кардіохірург і політик-реформатор Масуд Пезешкіан переміг у другому турі президентських виборів в Ірані.

Він випередив прихильника жорсткої лінії Саїда Джалілі.

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За результатами підрахунку голосів, проведених владою, Пезешкіан переміг, набравши 16,3 мільйона голосів проти 13,5 мільйона у Джалілі.

Загалом, за даними МВС Ірану, у виборах без міжнародно визнаних спостерігачів взяли участь 30 мільйонів осіб.

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Пезешкіан пообіцяв налагодити контакти із Заходом і послабити дію закону про обов'язкове носіння хіджабу.

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Він також підтримує принципи Ісламської республіки. Під час передвиборчої кампанії обіцяв дотримуватися політики верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, якщо його оберуть.

Пезешкіан є членом парламенту з 2008 року й обіймав посаду віцеспікера з 2016 по 2020 рік, коли помірковані та реформісти мали більшість у законодавчому органі.

Джалілі є особистим представником Хаменеї у Вищій раді національної безпеки (ВРНБ). Він був секретарем РНБ з 2007 по 2013 рік, протягом цього часу він очолював іранську делегацію на переговорах з Заходом щодо ядерної програми Тегерану, які зазнали фіаско.

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Зазначається, що прихильники Пезешкіана вийшли на вулиці Тегерана та інших міст перед світанком, 6 липня, аби відсвяткувати перемогу свого кандидата.