Українські військові відбили дві ворожі атаки від початку доби на півночі Харківської області. Ще дві станом на ранок - тривали.

Про це сказав речник ОТУ «Харків» Юрій Повх.

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«За останню добу в зоні відповідальності ОТУ Харків атакувальні дії в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Липці. Загалом відбулося 8 бойових зіткнень за минулу добу. З початком нової доби ворог розпочав атакувальні дії, здійснив 4 атаки, дві з них станом на ранок вже відбито», - сказав Повх в ефірі телемарафону.

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Бої за Вовчанськ

За словами речника, протягом минулої доби розвідка зафіксувала поодинокі пересування особового складу росіян у Вовчанську. Так ворог намагається відновити стан бойової готовності своїх підрозділів не тільки у Вовчанську, а й в інших населених пунктах.

При цьому Юрій Повх зазначив, що офіційного повідомлення про просування ворога в районі Вовчанська наразі немає.

Ситуація на фронті: де ворог найбільш активний

За даними Генерального штабу, на Харківському напрямку російські війська продовжили наступальні та штурмові дії. Тут армія РФ застосовує авіацію. Бойові зіткнення відбулися в районах Вовчанська, Глибокого, Стариці та Липців.

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Окупанти продовжують активно тиснути на Торецькому та Покровському напрямках.

18 російських атак зафіксували в районах Торецька, Північного та Нью-Йорка на Донеччині. Тут ворог підтримує свої дії авіаударами.

«На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 45 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої», - йдеться у зведенні станом на 8:00.

Сили оборони стримують противника на Курахівському напрямку.

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Армія РФ отримали жорстку відсіч біля Малої Токмачки на Запоріжжі.

Крім того, противник й надалі намагається вибити наші підрозділи з позицій на лівому березі Дніпра.