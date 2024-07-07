Президент Володимир Зеленський анонсував нову стратегію для держави на морі - Українську морську стратегію.
Про це він сказав у своєму зверненні.
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Зараз триває робота над фінальними пунктами документа. Далі стратегію має погодити РНБО.
«Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО - зараз триває фіналізація її пунктів», - уточнив глава держави.
Нова морська стратегія України
«Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме», - сказав президент.
За словами Володимира Зеленського, нова стратегія має закріпити українські інтереси, врахувати нові технологічні можливості держави та відносини з партнерами.
«Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів», - запевнив президент.
«Гетьман Іван Мазепа»: ВМС показали випробування українського корвета
Напередодні Військово-морські сили України показали відео випробувань багатоцільового корабля класу корвет «Гетьман Іван Мазепа», який будують у Туреччині.
На кадрах видно як корвет відходить від берега і прямує у відкрите море.
Як пише Мілітарний, під час випробувань команда корабля і суднобудівної компанії разом із підрядниками перевіряють роботу всіх систем корвета. Зокрема, як працює обладнання в різних режимах і навантаженнях.
«Гетьман Іван Мазепа» має стати флагманом ВМС України. Очікується, що до складу Військово-морських сил України він увійде вже цього року.