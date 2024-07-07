Президент Володимир Зеленський анонсував нову стратегію для держави на морі - Українську морську стратегію.

Про це він сказав у своєму зверненні.

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Зараз триває робота над фінальними пунктами документа. Далі стратегію має погодити РНБО.

«Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО - зараз триває фіналізація її пунктів», - уточнив глава держави.

Нова морська стратегія України

«Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме», - сказав президент.

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За словами Володимира Зеленського, нова стратегія має закріпити українські інтереси, врахувати нові технологічні можливості держави та відносини з партнерами.

«Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів», - запевнив президент.