У суботу, 6 липня, відбулися два матчі Євро-2024:

Англія - Швейцарія

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Нідерланди - Туреччина

Англія обіграла Швейцарію в серії пенальті

Команда Англії виграла у Швейцарії та вийшла у півфінал чемпіонату Європи з футболу.

Основний час матчу Англія - Швейцарія закінчився нічиєю 1:1.

Англійці обіграли швейцарців у серії післяматчевих пенальті з рахунком 5:3.

Збірна Англія стала третім півфіналістам Євро-2024 - після Іспанії та Франції.

Форвард збірної Швейцарії Дан Ндоє бореться за м’яч із півзахисником збірної Англії Джудом Беллінгемом під час матчу 6 липня 2024 року / AFP

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Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024

Збірна Нідерландів обіграла Туреччину з рахунком 2:1 та пробилася до півфіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Перший гол у ворота противника забив турецький футболіст Самет Акайдин. Потім нідерландець Стефан Де Врей зрівняв рахунок. Згодом гравець збірної Туреччини Мерт Мюлдюр «відзначився» автоголом.

Нідерланди - Туреччина / AFP

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Хто зіграє у півфіналі Євро-2024

Наступний матч Євро-2024 відбудеться у вівторок.

9 липня Франція зіграє з Іспанією у 1/2 фіналу Чемпіонату футболу.

У чвертьфіналі 5 липня збірна Іспанії перемогла Німеччину з рахунком 2:1.

Тоді ж збірна Франції виграла серію післяматчевих пенальті у поєдинку з Португалією.

10 липня команда Нідерландів зіграє проти збірної Англії.

Англія та Нідерланди вийшли у півфінал Євро-2024 за результатами гри в суботу 7 липня.

Фінал Євро-2024 пройде 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.