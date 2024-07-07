У суботу, 6 липня, відбулися два матчі Євро-2024:
Англія - Швейцарія
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Нідерланди - Туреччина
Англія обіграла Швейцарію в серії пенальті
Команда Англії виграла у Швейцарії та вийшла у півфінал чемпіонату Європи з футболу.
Основний час матчу Англія - Швейцарія закінчився нічиєю 1:1.
Англійці обіграли швейцарців у серії післяматчевих пенальті з рахунком 5:3.
Збірна Англія стала третім півфіналістам Євро-2024 - після Іспанії та Франції.
Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024
Збірна Нідерландів обіграла Туреччину з рахунком 2:1 та пробилася до півфіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Перший гол у ворота противника забив турецький футболіст Самет Акайдин. Потім нідерландець Стефан Де Врей зрівняв рахунок. Згодом гравець збірної Туреччини Мерт Мюлдюр «відзначився» автоголом.
Хто зіграє у півфіналі Євро-2024
Наступний матч Євро-2024 відбудеться у вівторок.
- 9 липня Франція зіграє з Іспанією у 1/2 фіналу Чемпіонату футболу.
У чвертьфіналі 5 липня збірна Іспанії перемогла Німеччину з рахунком 2:1.
Тоді ж збірна Франції виграла серію післяматчевих пенальті у поєдинку з Португалією.
- 10 липня команда Нідерландів зіграє проти збірної Англії.
Англія та Нідерланди вийшли у півфінал Євро-2024 за результатами гри в суботу 7 липня.
Фінал Євро-2024 пройде 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.