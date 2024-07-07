У суботу, 6 липня, відбулися два матчі Євро-2024: 

Англія - Швейцарія

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Нідерланди - Туреччина

Англія обіграла Швейцарію в серії пенальті 

Команда Англії виграла у Швейцарії та вийшла у півфінал чемпіонату Європи з футболу. 

Основний час матчу Англія - Швейцарія закінчився нічиєю 1:1. 

Англійці обіграли швейцарців у серії післяматчевих пенальті з рахунком 5:3. 

Збірна Англія стала третім півфіналістам Євро-2024 - після Іспанії та Франції.

Форвард збірної Швейцарії Дан Ндоє бореться за м’яч із півзахисником збірної Англії Джудом Беллінгемом під час матчу 6 липня 2024 року / AFP

Advertisement

Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024

Збірна Нідерландів обіграла Туреччину з рахунком 2:1 та пробилася до півфіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Перший гол у ворота противника забив турецький футболіст Самет Акайдин. Потім нідерландець Стефан Де Врей зрівняв рахунок. Згодом гравець збірної Туреччини Мерт Мюлдюр «відзначився» автоголом.

Нідерланди - Туреччина / AFP

Advertisement

Хто зіграє у півфіналі Євро-2024

Наступний матч Євро-2024 відбудеться у вівторок. 

  • 9 липня Франція зіграє з Іспанією у 1/2 фіналу Чемпіонату футболу.

У чвертьфіналі 5 липня збірна Іспанії перемогла Німеччину з рахунком 2:1. 

Тоді ж збірна Франції виграла серію післяматчевих пенальті у поєдинку з Португалією. 

  • 10 липня команда Нідерландів зіграє проти збірної Англії.

Англія та Нідерланди вийшли у півфінал Євро-2024 за результатами гри в суботу 7 липня. 

Фінал Євро-2024 пройде 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Зеленський анонсував нову морську стратегію України
Далі » ДТП на Рівненщині: всіх загиблих ідентифікували