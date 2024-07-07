Вночі російські війська здійснили ракетну атаку на Павлоград Дніпропетровської області.  

Уламками пошкоджено 4 приватні будинки. 

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Вночі росіяни атакували Павлоград

Внаслідок удару по місту ніхто не постраждав. 

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

«Працювали вночі в області й сили ППО. ПвК Схід знищили 1 ракету та розвідувальний дрон», - написав він. 

Напередодні ввечері та сьогодні зранку окупанти обстріляли Нікополь. Травмовано трьох жінок - 38, 65 та 71 років.

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Наслідки ударів по Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Росіяни гатили з різних видів озброєння. 

«Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ», - уточнив Лисак. 

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Росіяни вдарили по Нікопольському району з артилерії.

Наслідки ударів по Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Росіяни обстріляли рятувальників

У місті понівечено три підприємства, коледж, дитячий садок та гаражний кооператив. 

Пошкоджено 10 приватних осель, господарські споруди та газопровід. 

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Зачепило також техніку рятувальників. 

Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. 

Надзвичайники встигли пройти в укриття.

Наслідки ударів по Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. 

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