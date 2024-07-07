Вночі російські війська здійснили ракетну атаку на Павлоград Дніпропетровської області.
Уламками пошкоджено 4 приватні будинки.
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Вночі росіяни атакували Павлоград
Внаслідок удару по місту ніхто не постраждав.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
«Працювали вночі в області й сили ППО. ПвК Схід знищили 1 ракету та розвідувальний дрон», - написав він.
Напередодні ввечері та сьогодні зранку окупанти обстріляли Нікополь. Травмовано трьох жінок - 38, 65 та 71 років.
Росіяни гатили з різних видів озброєння.
«Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ», - уточнив Лисак.
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Росіяни обстріляли рятувальників
У місті понівечено три підприємства, коледж, дитячий садок та гаражний кооператив.
Пошкоджено 10 приватних осель, господарські споруди та газопровід.
Зачепило також техніку рятувальників.
Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову.
Надзвичайники встигли пройти в укриття.
Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах.