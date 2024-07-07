Вночі російські війська здійснили ракетну атаку на Павлоград Дніпропетровської області.

Уламками пошкоджено 4 приватні будинки.

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Вночі росіяни атакували Павлоград

Внаслідок удару по місту ніхто не постраждав.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

«Працювали вночі в області й сили ППО. ПвК Схід знищили 1 ракету та розвідувальний дрон», - написав він.

Напередодні ввечері та сьогодні зранку окупанти обстріляли Нікополь. Травмовано трьох жінок - 38, 65 та 71 років.

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Наслідки ударів по Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Росіяни гатили з різних видів озброєння.

«Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ», - уточнив Лисак.

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Наслідки ударів по Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Росіяни обстріляли рятувальників

У місті понівечено три підприємства, коледж, дитячий садок та гаражний кооператив.

Пошкоджено 10 приватних осель, господарські споруди та газопровід.

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Зачепило також техніку рятувальників.

Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову.

Надзвичайники встигли пройти в укриття.

Наслідки ударів по Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах.