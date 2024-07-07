Українські захисники виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах росіян на тимчасово окупованій території Донецької області. Про таке повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Українські воїни вдарили по центру логістики росіян Українські воїни атакували ворожі цілі 6 липня. Це справа рук розвідників департаменту активних дій ГУР та підрозділу аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади. У Дебальцевому вони вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси.

У Новолуганському спалили дорогу російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «житєль». «Полювання триває!», - підсумували в ГУР. Advertisement

ГУР знищило на фронті ворожі комплекси для розвідки Напередодні в ГУР показали, як розвідники «осліпили» окупантів та знищили російські комплекси для розвідки. На відео - чергова серія успішних fpv-ударів по ворожих цілях, здійснених операторами підрозділу Ghost. Зазначається, що на одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки московитів. Більше по темі Російський льотчик видав ГУР своїх колег, які вдарили по "Охматдиту" Джерела Kyiv Post у розвідці повідомляють, що один із пілотів передав ГУР МОУ дані про своїх колег, які постійно обстрілюють українські міста ракетами Х-101.