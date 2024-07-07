Українські захисники виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах росіян на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про таке повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ.
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Українські воїни вдарили по центру логістики росіян
Українські воїни атакували ворожі цілі 6 липня.
Це справа рук розвідників департаменту активних дій ГУР та підрозділу аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади.
- У Дебальцевому вони вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси.
- У Новолуганському спалили дорогу російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «житєль».
«Полювання триває!», - підсумували в ГУР.
ГУР знищило на фронті ворожі комплекси для розвідки
Напередодні в ГУР показали, як розвідники «осліпили» окупантів та знищили російські комплекси для розвідки.
На відео - чергова серія успішних fpv-ударів по ворожих цілях, здійснених операторами підрозділу Ghost.
Зазначається, що на одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки московитів.
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«Також були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема «муром-п», система РЕБ «стриж», ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією», - розповіли в ГУР.