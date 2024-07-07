Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори, щоб підірвати європейську підтримку України.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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Фахівці зазначають, що угорський прем'єр продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, попри відмову президента Росії Володимира Путіна від посередництва чи серйозних переговорів.

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«Мирна місія» Орбана

5 липня угорський політик опублікував статтю у Newsweek, де звинуватив НАТО у виборі конфлікту замість миру і заявив, що НАТО було створено для підтримки миру.

Ця публікація з'явилася після його візитів до Києва і Москви, де Орбан закликав Росію та Україну розпочати переговори.

«Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України», - йдеться у звіті ISW.

В ISW нагадали, що Віктор Орбан виступав проти та постійно намагався підривати зусилля Євросоюзу щодо військової допомоги Україні.

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Путін зацікавлений лише у капітуляції України

«Заклики Орбана та інших до переговорів і українська формула миру - це різні зусилля з різними цілями, і російський президент Путін продемонстрував, що він не зацікавлений у будь-яких угодах, окрім капітуляції України», - вважають фахівці.

В ISW наголошують, що здатність України продовжувати свій власний мирний процес залежить від її спроможності звільнити важливі території в оперативному плані. При цьому, додають аналітики, Україна не зможе здійснити успішні контрнаступальні дії на підтримку цієї мети без військової допомоги Заходу найближчим часом та в середньостроковій перспективі.

Зустріч Орбана і Путіна

Цього тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та зустрівся з українським керівництвом.

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Після цього угорський політик поїхав до Москви, де провів переговори з Путіним. Під час спільної пресконференції в Москві кремлівський очільник повторив пропагандистські наративи РФ. У той час, як Віктор Орбан зазначив, що зрозумів, наскільки позиції сторін далекі одна від одної.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що візит Орбана до РФ - його власна ініціатива і він не представляє Європейський Союз.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у зв’язку з цим візитом висловила переконання, що «умиротворення» не зупинить Путіна в його війні проти України.

В українському МЗС наголосили, що Орбан не погоджував з Києвом свою поїздку до Путіна.

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У відомстві нагадали, що принцип «жодних домовленостей про Україну без України» залишається непорушним, і закликали усю світову спільноту дотримуватися його.