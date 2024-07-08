Наразі відсутня детальна інформація щодо стану трубопроводів, машин, механізмів і помпового обладнання ЗАЕС, повідомив очильник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков в інтерв'ю каналу "Ми - Україна".

Стан обладнання на ЗАЕС невідомий 

За його словами, Росія не виконує вимоги регламентів з безпеки і не проводить у належному обсязі ремонти й технічне обслуговування станції.

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"Зараз інформація із системи радіаційного моніторингу на ЗАЕС не надходить у режимі онлайн до Енергоатома та до МАГАТЕ. Всього система складається із 18 станцій моніторингу, з яких 4 станції виведені з ладу", – зазначив Коріков

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Вік також наголосив, що це, своєю чергою, зменшує можливості контролю Україною радіаційного стану на Запорізькій АЕС та прилеглій території.

Кілька сенсорів розміщені на підконтрольній Україні території, інформація з них отримується в онлайн режимі, але через недоступність стаціонарної системи моніторингу світ не має актуальних даних про ситуацію з радіаційною обстановкою на Запорізькій атомній електростанції.

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Росія зруйнувала одну зі станцій радіаційного моніторингу поблизу ЗАЕС

Нагадаємо, що 28 червня ворожі війська завдали удару по станції зовнішнього радіаційного моніторингу Запорізької атомної електростанції.

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Як зазначалось, це ще більш суттєво знизило ефективність зовнішньої можливості виявляти та вимірювати радіоактивний викиди під час надзвичайної ситуації.

Станція розташована приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС. Її руйнування не вплине на безпеку на ЗАЕС, але це частина ерозії безпеки під час війни, коментували в МАГАТЕ.

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