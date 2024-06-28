Запорізька атомна електростанція  повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії про знищення станції зовнішнього радіаційного моніторингу внаслідок обстрілу та пожежі цього тижня, повідомили в МАГАТЕ.

Армія РФ знищила станцію радіаційного моніторингу біля ЗАЕС

Як зазначається, це ще більше знизило ефективність зовнішньої можливості виявляти та вимірювати будь-які радіоактивний викиди під час надзвичайної ситуації.

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"Зв’язок із цією станцією моніторингу, розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС, утрачено в понеділок вдень. Через ситуацію з безпекою команда не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження", – зазначили в ЗАЕС.

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Наразі працюють чотири станції, а інші 10 – недоступні.

"Функціонування зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі. Ці системи важливі для безперервного моніторингу рівнів радіації та, у разі надзвичайної ситуації, для швидкої оцінки поточного та потенційного радіологічного впливу та того, які захисні заходи можуть знадобитися", – наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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У МАГАТЕ додали, що руйнування однієї станції радіаційного моніторингу не вплине на безпеку на ЗАЕС, але це є частиною ерозії безпеки під час війни.

"Радіаційний моніторинг є однією з семи ключових умов забезпечення ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту, причому в умові 6 наголошується, що "повинні існувати ефективні системи радіаційного моніторингу на місці та за його межами, а також заходи готовності до надзвичайних ситуацій і реагування", – зауважили в МАГАТЕ.

РФ використовує дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео, на якому зафіксовано факт використання ЗС РФ дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої  ними Запорізької атомної електростанції.

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Також Росія обладнала пускові майданчики для своїх безпілотників біля шостого реактора ЗАЕС, а з літа 2023 року територію електростанції використовують для тренувань операторів fpv-дронів.

Цим займається так звана школа "Арханґєл", яка фінансується ворожим ГРУ.

Переглянути відео, де показано використання дронів-камікадзе над реакторами ЗАЕС, можна тут.

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