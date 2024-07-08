Сьогодні, 8 липня, в ході масованої ракетної атаки росіяни обстріляли міста Кривий Ріг, Покровськ і Дніпро, внаслідок чого загинули щонайменше 13 людей, повідомили в місцевих ОВА.

Росія обстріляла Кривий Ріг

"Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких", – повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Згодом, за його словами, кілкість постраждалих зросла до, 41, в тому числі й 9 тяжких.

Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Як зазначив очільник Дніпропетровської ОВА Андрій Лисак, пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство й СТО.

До ОВА надійшли повідомлення про поранених, але кількість наразі уточнюється.

Згодом, о 12:55, Лисак повідомив, що в Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки є один загиблий та шість постраждалих, один з яких у важкому стані.

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Ракетний обстріл Покровська

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, ЗС РФ також завдали удару по Покровську, внаслідок чого загинули троє чоловіків.

Ракетний удар здійснили по місцевому підприємству.

Попередній комбінований обстріл Дніпра – що відомо

Нагадаємо, що 3 липня ворожі війська вдарили по Дніпру, внаслідок чого загинули щонайменше четверо людей і 53 постраждали.

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Як зазначалось, через удар пошкоджені торгівельний центр та автівки, вікна, а також заправна станція.

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