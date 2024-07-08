Сьогодні, 8 липня, в ході масованої ракетної атаки росіяни обстріляли міста Кривий Ріг, Покровськ і Дніпро, внаслідок чого загинули щонайменше 13 людей, повідомили в місцевих ОВА.

Росія обстріляла Кривий Ріг

"Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких", – повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Згодом, за його словами, кілкість постраждалих зросла до, 41, в тому числі й 9 тяжких.