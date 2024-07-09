ЗС РФ 341 раз обстріляли Запорізький регіон за добу, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія обстріляла Запорізьку область

Під обстрілами були 11 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Оріхів, Вільнянськ, Малинівка, Нововасилівське, Степногірськ та Приморськ.

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Країна-агресор використала 127 дронів різних типів і здійснила 9 обстрілів із РСЗВ та 200 з артилерії. Від двох ракетних атак постраждав Вільнянськ.

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Надійшло 10 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. Через російські обстріли трьох чоловіків у Василівському та Запорізькому районах поранено.

Останній обстріл Запорізької області – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу російські війська здійснили 282 обстріли.

Зазначалося, що Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Староукраїнка, Малинівка та Левадне перебували під ударами 108 БпЛА різних типів, 9 обстрілів із РСЗВ та 163 з артилерії.

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ОВА отримала 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Надійшли 2 повідомлення про руйнування житла, проте мирні мешканці не постраждали.

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