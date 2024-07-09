У день, коли українці оплакували загибель немовлят і десятків інших цивільних осіб внаслідок ракетного удару Росії по дитячій лікарні в Києві та ударах по інших містах країни, до Брюсселя надійшов лист прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, адресований президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС, у якому він звітував про свою зустріч у Москві у п’ятницю з російським лідером Владіміром Путіним, і в якому він здебільшого транслював російську пропаганду про "мир для України".
Орбан написав, що погляд Путіна на ситуацію на фронті "значно відрізняється від розуміння президента Зеленського".
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"Путін жодним чином не згадав про російські втрати. Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40 - 50 тисяч солдатів, які за останні тижні ще більше зросли. Тому він був здивований, що український президент відхилив пропозицію про тимчасове припинення вогню", — написав угорський популістський лідер.
Підрахувати кількість загиблих, як відомо, важко, але за оцінками Сполучених Штатів, з початку московського вторгнення загинуло близько 350 000 російських солдатів (офіційні джерела Києва і британські оцінки наводять цифру ближче до пів мільйона), а українських – близько 70 000.
За оцінками ООН, число загиблих цивільних – понад 11 тисяч.
Угорський прем'єр додав, що Росія — за словами Путіна — готова погодитися лише на умови, які були висунуті під час переговорів у Стамбулі в квітні 2022 року, "особливо на п'ятий пункт, який визначає міжнародні гарантії безпеки, які повинні бути надані Україні". Йдеться про право вето для так званих гарантів безпеки України в разі застосування проти неї сили, і Росія хотіла бачити себе серед цих гарантів, уточнює "Українська правда".
Ставши парією в Брюсселі і лідером чи не єдиної країни ЄС, якого пропустили за ворота на Красній площі, Орбан заявив, що Москва готова "обмінятися думками" щодо так званої мирної пропозиції Китаю і Бразилії, повідомляє "Українська правда". Ця "пропозиція" передбачає "мирні переговори" між Україною та Росією і не містить жодної згадки про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
"Час є вирішальним фактором в умовах інтенсифікації бойових дій та стрімкого зростання кількості жертв. Якщо ми не зупинимо цей процес, у найближчі два місяці ми побачимо більш драматичні втрати і військові події на лінії фронту, ніж будь-коли раніше", — написав Орбан.
Він пообіцяв "більше несподіваних зустрічей" у найближчому майбутньому.
Putin speaking today.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 8, 2024
He definitely already knows about the destroyed hospitals in Kyiv. About the dead.
The vile smile of a cannibal.
By now we know of 36 people killed and 140 wounded as a result of a massive missile strike on Ukraine by the Russian armed forces. pic.twitter.com/4IqRrIDu0t
Orban’s peace mission to Moscow was a great success. pic.twitter.com/iCdt95dE5M— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) July 8, 2024
Незважаючи на заклики піти у відставку, Байден вперто продовжує виборчу кампанію
У той час як свої ж однопартійці закликали 81-річного президента США Джо Байдена піти у відставку після його жахливого виступу на червневих теледебатах з антиукраїнським кандидатом Дональдом Трампом, Байден, схоже, залишився незворушним. У понеділок у телефонному інтерв'ю лівому телеканалу MSNBC він сказав:
"Будь-хто з цих хлопців, хто вважає, що я не повинен балотуватися, нехай балотується проти мене. Висувайте свою кандидатуру на пост президента, киньте мені виклик на з'їзді". Національний з'їзд Демократичної партії запланований на 19-22 серпня в Чикаго.
А у листі до Конгресу США на початку цього критично важливого тижня, коли у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, Байден написав: "Я твердо вирішив залишитися в перегонах... Настав час об'єднатися, рухатися вперед як єдина партія і перемогти Дональда Трампа. Настав час покласти цьому край".
Байден, який працював у Сенаті США з 1972 року, був віце-президентом при Бараку Обамі в 2012 році і був обраний президентом у листопаді 2020 року, зазнав критики після виступу на дебатах 27 червня цього року, на яких він виглядав значною мірою розгубленим і, мабуть, не зміг би зійти зі сцени без допомоги своєї дружини Джилл. Пізніше він заявив, що не братиме участі в публічних заходах після 21:00.
У понеділок в інтерв'ю програмі "Ранковий Джо" з Джо Скарборо на телеканалі MSNBC інший Джо – президент Байден – сказав: "Послухайте, демократи – Джо, дозвольте мені сказати так: причина, чому я так багато роз'їжджав по всій країні –Трамп роз'їжджає на гольф-карті, заповнюючи свій гольф-карт ще до того, як вдарить по м'ячу, – але так чи інакше, він ніде не був за 10 днів, а я був по всій країні, номер 1".
Байден продовжив: "І я об'їхав усю країну з кількох причин. По-перше, щоб переконатися, що мій інстинкт був правильним щодо того, що партія все ще хоче, щоб я був номінантом. І всі дані, всі дані показують, що середньостатистичний демократ, який проголосував, 14 мільйонів тих, які проголосували за мене, все ще хочуть, щоб я був номінантом №1".
Сі зустрівся з Орбаном і заявив, що світові держави повинні допомогти Росії знайти рішення
Після поїздки до Москви Орбан зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Той заявив Орбану, який є союзником Росії, що світові держави повинні допомогти Росії й Україні розпочати переговори.
Орбан – голова уряду країни, яка є членом ЄС і НАТО, відвідав Китай за день до саміту Альянсу у Вашингтоні з нагоди 75-річчя організації. Альянс не надто підтримав "несподіваний" візит угорського лідера до Москви напередодні.
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив на брифінгу, що поїздка Орбана до двох столиць "безумовно, не виглядає продуктивною з точки зору спроб досягти прогресу в Україні".
Агенція Франс-Пресс (AFP) зазначає, що Китай "відмовився засудити російське вторгнення і минулого року випустив документ із закликом до "політичного врегулювання конфлікту", що, на думку західних країн, може дозволити Росії залишити за собою більшу частину захопленої нею території України".
Хоча Угорщина перебрала на себе головування в ЄС на ротаційній основі на початку липня, очільник дипломатії блоку Жозеп Боррель заявив, що Орбан "не отримував жодних повноважень від Ради ЄС на візит до Москви".
President Xi made it clear to me today that #China will continue its efforts aimed at creating the conditions for #peace. We are not alone!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024
Peace mission to be continued… pic.twitter.com/TNz1GcwIgB