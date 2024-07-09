У день, коли українці оплакували загибель немовлят і десятків інших цивільних осіб внаслідок ракетного удару Росії по дитячій лікарні в Києві та ударах по інших містах країни, до Брюсселя надійшов лист прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, адресований президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС, у якому він звітував про свою зустріч у Москві у п’ятницю з російським лідером Владіміром Путіним, і в якому він здебільшого транслював російську пропаганду про "мир для України".

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Орбан написав, що погляд Путіна на ситуацію на фронті "значно відрізняється від розуміння президента Зеленського".

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"Путін жодним чином не згадав про російські втрати. Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40 - 50 тисяч солдатів, які за останні тижні ще більше зросли. Тому він був здивований, що український президент відхилив пропозицію про тимчасове припинення вогню", — написав угорський популістський лідер.

Підрахувати кількість загиблих, як відомо, важко, але за оцінками Сполучених Штатів, з початку московського вторгнення загинуло близько 350 000 російських солдатів (офіційні джерела Києва і британські оцінки наводять цифру ближче до пів мільйона), а українських – близько 70 000.

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За оцінками ООН, число загиблих цивільних – понад 11 тисяч.

Угорський прем'єр додав, що Росія — за словами Путіна — готова погодитися лише на умови, які були висунуті під час переговорів у Стамбулі в квітні 2022 року, "особливо на п'ятий пункт, який визначає міжнародні гарантії безпеки, які повинні бути надані Україні". Йдеться про право вето для так званих гарантів безпеки України в разі застосування проти неї сили, і Росія хотіла бачити себе серед цих гарантів, уточнює "Українська правда".

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Ставши парією в Брюсселі і лідером чи не єдиної країни ЄС, якого пропустили за ворота на Красній площі, Орбан заявив, що Москва готова "обмінятися думками" щодо так званої мирної пропозиції Китаю і Бразилії, повідомляє "Українська правда". Ця "пропозиція" передбачає "мирні переговори" між Україною та Росією і не містить жодної згадки про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

"Час є вирішальним фактором в умовах інтенсифікації бойових дій та стрімкого зростання кількості жертв. Якщо ми не зупинимо цей процес, у найближчі два місяці ми побачимо більш драматичні втрати і військові події на лінії фронту, ніж будь-коли раніше", — написав Орбан.

Він пообіцяв "більше несподіваних зустрічей" у найближчому майбутньому.