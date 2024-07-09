У ніч проти 9 липня дрони поцілили в НПЗ в Калачі-на-Дону у Волгоградській області РФ. Також повідомлялося про займання двох трансформаторів на електропідстанції в Ростовській області й удари по Курській, Астраханській, Бєлгородській і Воронезькій областях.

Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

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Наліт дронів на НПЗ в Калачі-на-Дону

За словами місцевого губернатора Бочакова, сьогодні атаковано два об'єкти: нафтобазу та електропідстанцію. Сили ППО нібито відбили атаку, внаслідок якої падіння уламків спричинили займання на двох об'єктах. Гасіння нафтобази відбувається досі.

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Однак пізніше ASTRA опублікувала відео з влучанням дрона в НПЗ. 

Повідомляється також про обмеження прийому та відправлення літаків з аеропорту у Волгограді.

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Водночас губернатор Бєлгородської області повідомив про чотирьох загиблих і 20 поранених унаслідок нальоту дронів на регіон. Двоє осіб перебувають у тяжкому стані.

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Так, ворожі сили розвантажують шпиталі й ховаються за спинами цивільних.

Він додав, що за добу ушкоджень зазнали 160 квартир, 60 приватних будинків і близько 140 автомобілів.

Згодом ASTRA, посилаючись на міноборони РФ, повідомила, що за ніч ворожа ППО збила 38 БпЛА, з них 21 знешкодили над Ростовською областю, 7 – над Курською, 5 – над Астраханською, 3 – над Бєлгородською та 2 – над Воронезькою.

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Про масовану атаку також повідомив український журніліст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі.

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