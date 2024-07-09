У ніч проти 9 липня дрони поцілили в НПЗ в Калачі-на-Дону у Волгоградській області РФ. Також повідомлялося про займання двох трансформаторів на електропідстанції в Ростовській області й удари по Курській, Астраханській, Бєлгородській і Воронезькій областях.

Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Наліт дронів на НПЗ в Калачі-на-Дону

За словами місцевого губернатора Бочакова, сьогодні атаковано два об'єкти: нафтобазу та електропідстанцію. Сили ППО нібито відбили атаку, внаслідок якої падіння уламків спричинили займання на двох об'єктах. Гасіння нафтобази відбувається досі.