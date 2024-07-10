Працівники Національної поліції оголосили про підозру сімом російським військовослужбовцям, які розстріляли чотирьох мирних жителів у березні 2022 року в місті Буча на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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В Україні встановили особи військових РФ, які розстріляли чотирьох жителів Бучі — що відомо

Підозрювані — військовослужбовці ЗС РФ віком від 19 до 29 років, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ. Троє належали до командного складу, ще четверо займали рядові посади.

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У ході слідства правоохоронці з’ясували, що підозрювані розстріляли чотирьох мирних жителів у березні 2022 року. Тіла вбитих людей виявили після звільнення міста. Всі загиблі місцеві жителі були цивільними та не брали участі у воєнних діях. Наразі справа щодо 6 підозрюваних вже передана до суду.

Російським військовим інкримінують порушення законів та звичаїв війни, у тому числі дії, поєднані з умисним вбивством цивільного населення (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).