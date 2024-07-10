Працівники Національної поліції оголосили про підозру сімом російським військовослужбовцям, які розстріляли чотирьох мирних жителів у березні 2022 року в місті Буча на Київщині.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
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В Україні встановили особи військових РФ, які розстріляли чотирьох жителів Бучі — що відомо
Підозрювані — військовослужбовці ЗС РФ віком від 19 до 29 років, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ. Троє належали до командного складу, ще четверо займали рядові посади.
У ході слідства правоохоронці з’ясували, що підозрювані розстріляли чотирьох мирних жителів у березні 2022 року. Тіла вбитих людей виявили після звільнення міста. Всі загиблі місцеві жителі були цивільними та не брали участі у воєнних діях. Наразі справа щодо 6 підозрюваних вже передана до суду.
Російським військовим інкримінують порушення законів та звичаїв війни, у тому числі дії, поєднані з умисним вбивством цивільного населення (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).
Українські правоохоронці продовжують розслідування злочинів, вчинених під час окупації міста. Триває робота зі встановлення осіб усіх причетних до масових вбивств цивільного населення.
В рамках кримінального провадження прокурори спільно зі слідчими та оперативниками Нацполіції України провели 2000 допитів потерпілих і свідків, 500 судових експертиз, 400 різних оглядів, 120 слідчих експериментів та 130 упізнань осіб.
Військовим РФ із Бурятії оголосили підозри за катування мешканців Київщини
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомляли про підозру чотирьом російським військовим з Бурятії, які катували людей під час тимчасової окупації Бучанського району Київської області.
Слідчі зібрали докази причетності чотирьох військовослужбовців з Республіки Бурятія (РФ) у порушеннях законів та звичаїв війни, зокрема, факти катування та знущання над українським цивільним населенням.
Зазначається, що на початку березня 2022 року заступник командира бригади полковник Іван Кий за наказом керівництва облаштував у селі Вишеград командний пункт та "ізолятор тимчасового утримання" (катівню - ред.).
Водночас він доручив своїм підлеглим відшукувати патріотично налаштованих місцевих мешканців та ув’язнювати їх. При цьому Кий наказав не лише здійснювати охорону затриманих цивільних, а й проводити з ними допити із застосуванням фізичного та психологічного насилля.