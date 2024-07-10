Італійський уряд пообіцяв збільшити військову допомогу Україні у 2025 році до 1,7 млрд євро, пише Corriere della Sera, цитуючи прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні на саміті НАТО.

Італія збільшить військову допомогу Україні до 1,7 млрд євро

Це частка Італії в 40-мільярдній допомозі Україні, яку обговорює НАТО. Половину внесків надішлють США, а ще 20 млрд євро – європейські країни Північноатлантичного союзу.

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"Завтра Мелоні обов'язково підпише остаточну декларацію, в якій вона зобов'язується виконати збільшення допомоги", – додали в Corriere della Sera.

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"Італія розглядає можливість збільшити допомогу Україні до 2% ВВП! Про це говорили на зустрічах з головою Комісії Сенату Італії з питань оборони та міжнародних зв’язків Стефанією Краксі та головою Комісії з питань європейської політики Джуліо Терці", – зазначила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

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За її словами, Україна очікує на дієву реакцію італійського уряду щодо нещодавньої ракетної атаки на дитячу лікарню "Охматдит". Під час зустрічей увагу зосереджують на підтримці Італією євроінтеграції України.

"Ми вдячні Італії за 8 пакет військової допомоги та передачу двох систем ЗРК SAMP/T для захисту українського неба, мирних громадян та цивільної інфраструктури. Маємо надію 9-й пакет буде ще більш потужним", – наголосила Кондратюк.

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Вона додала, що український уряд сподівається отримати підтримку Італії під час саміту НАТО щодо формування практичних рішень, які дадуть змогу Україні посилити ППО.