Італійський уряд пообіцяв збільшити військову допомогу Україні у 2025 році до 1,7 млрд євро, пише Corriere della Sera, цитуючи прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні на саміті НАТО.
Італія збільшить військову допомогу Україні до 1,7 млрд євро
Це частка Італії в 40-мільярдній допомозі Україні, яку обговорює НАТО. Половину внесків надішлють США, а ще 20 млрд євро – європейські країни Північноатлантичного союзу.
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"Завтра Мелоні обов'язково підпише остаточну декларацію, в якій вона зобов'язується виконати збільшення допомоги", – додали в Corriere della Sera.
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"Італія розглядає можливість збільшити допомогу Україні до 2% ВВП! Про це говорили на зустрічах з головою Комісії Сенату Італії з питань оборони та міжнародних зв’язків Стефанією Краксі та головою Комісії з питань європейської політики Джуліо Терці", – зазначила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
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За її словами, Україна очікує на дієву реакцію італійського уряду щодо нещодавньої ракетної атаки на дитячу лікарню "Охматдит". Під час зустрічей увагу зосереджують на підтримці Італією євроінтеграції України.
"Ми вдячні Італії за 8 пакет військової допомоги та передачу двох систем ЗРК SAMP/T для захисту українського неба, мирних громадян та цивільної інфраструктури. Маємо надію 9-й пакет буде ще більш потужним", – наголосила Кондратюк.
Вона додала, що український уряд сподівається отримати підтримку Італії під час саміту НАТО щодо формування практичних рішень, які дадуть змогу Україні посилити ППО.
Допомога Україні від Італії – що треба знати
Італія передасть Україні далекобійні ракети Storm Shadow як частину нового пакета допомоги.
Мміністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 11 червня на Конференції з відновлення України в Берліні анонсував підготовку нового дев'ятого пакета військової допомоги, значну частину якого складатимуть засоби ППО.
До другої річниці повномасштабної війни Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду. підписаний документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між країнами.