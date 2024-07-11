Паралельно з відключеннями світла в Україну прийшла аномальна спека. Температура подекуди сягає 40 градусів і гаряче повітря заповнює весь простір. Увімкнути кондиціонер не виходить, оскільки електроенергії немає більшу частину доби, тож чи є інші способи охолодити кімнату? Розповідаємо, що допоможе пережити спеку та як підтримати свій організм влітку.

Як врятуватися від спеки у квартирі без кондиціонера

Більшість людей звикли до простого рішення проблеми — вони завчасно встановили собі кондиціонери. Пристрої клімат-контролю, які допомогають охолодити приміщення без зайвих зусиль, є чи не в кожному другому помешканні. Але от біда — відключення світла не дозволяють використовувати ці новітні засоби техніки сповна, залишаючи нас надовго наодинці зі спекою. Висока температура в приміщенні негативно впливає на фізичний стан — робить нас в'ялими та підвищує втомлюваність. Тож потрібно знаходити засоби, які допоможуть знизити температуру кімнати й власного тіла та пережити спекотні дні максимально комфортно.

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Отже, ось основні поради, як впоратися зі спекою вдома:

Відчиняти вікна для повного провітрювання квартири краще вночі, коли температура значно падає і є можливість запустити холодне повітря. Вдень бажано тримати вікна ледь прочиненими, закрити їх шторами та обкласти вологими рушниками — це допоможе не допустити гаряче повітря у квартиру.

Врятуватися від спеки можна за допомогою сонцезахисної плівки для вікон. Вона відбиває сонячні промені, допомагаючи знизити температуру на кілька градусів та майже не затемнює вікно.

Використання портативного зволожувача повітря, а також мокрих рушників та простирадл допомагає знизити загальне відчуття спеки. Зволожувач треба обирати згідно з розміром вашої кімнати. Простирадло та мокрі рушники беріть щільні. Щойно вони повністю висохнуть, їх слід знову намочити.

Щоб зробити у кімнаті прохолодніше за допомогою звичайного вентилятора, поставте перед ним посудину з кубиками льоду і посипте їх сіллю. Замороженні пляшки з водою поряд із вентилятором також захистять вас від нагрівання та послужать саморобним "кондиціонером".

При включенні світла використовуйте кондиціонер у режимі охолодження, робіть це з зачиненими вікнами та виставляйте максимально низьку температуру. Головне — не перебувати при цьому в приміщенні, адже можна дістати переохолодження. Також можна використовувати кухонну витяжку: вона прибере з приміщення частину гарячого повітря.

Меблі та речі у квартирі протирайте холодною водою кілька разів на день. Можна мити підлогу та оприскувати штори й меблі з пульверизатора. Таке вологе прибирання також допоможе врятуватися від пилу.

Аномальна спека: як запобігти тепловому удару

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Звісно ж, найпростіша та найдієвіша порада тим, хто перебуває на вулиці — уникати сонця в пікові години його активності. МОЗ рекомендує передусім уникати перебування на відкритому повітрі приблизно з 11:00 до 16:00. Насправді зараз спекотно стає вже після 6-7 години ранку, але всім треба дістатися на роботу, відвести дітей у гуртки або вигуляти домашнього улюбленця. Тож плануйте все це на ранок. Головне, про що слід пам'ятайти: пряме проміння сонця не тільки залишає опіки на тілі, воно також може перегріти весь організм і ви зазнаєте теплового удару.

Якщо виходите на вулицю, то намагайтеся триматися в затінку, наносьте на відкриті ділянки шкіри сонцезахисний крем і одягайте капелюха (підійде будь-що, що захистить голову від перегрівання). Обирайте засоби захисту від сонця з поміткою "широкий спектр" або "захист UVA/UVB", бажано, щоб рівень SPF був від 30+. Користуйтеся ними відповідно до інструкції та не забувайте регулярно оновлювати.

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Віддавайте перевагу одягу з натуральних тканин, який має вільний, легкий крій та світлі кольори. Для цього чудово підійде бавовняний чи лляний одяг, що пропускає повітря та не поглинає сонячні промені. Для захисту очей використовуйте сонцезахисні окуляри з фільтром від UVA і UVB-променів. Капелюх із широкими полями допоможе не лише захистити голову, а й затінити обличчя, вуха та шию.

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В таку спеку будьте уважними не лише до себе, а й до тих, хто не може потурбуватися про себе сам. В жодному разі не залишайте дітей і тварин у припаркованому на сонці авто, а також у місцях, де немає затінку. Слідкуйте, щоб вони мали воду й не перегрівалися. Для тварин можна придбати спеціальні охолоджуючі килимки та попони, а лапки обробити засобом для захисту від гарячої землі (продається в будь-якому зоомагазині).

Рекомендується за можливості обмежити фізичну активність чи бодай перенести її на прохолоднішу частину дня, бажано після 9 вечора. Під час занять спортом краще робити більше перерв, ніж зазвичай, аби не перенавантажити організм додатковим стресом. У разі прискореного серцебиття та браку повітря варто припинити будь-які тренування.

Що їсти, щоб підтримати організм під час спеки влітку?

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Наше харчування напряму впливає на сприйняття спеки та кровообіг у тілі. Дієтологи радять влітку споживати багато води та обирати легку рослинну їжу. В найспекотніший період дня варто споживати більше ягід, кавунів, огірків, томатів та селери, підійдуть також темно-зелені листові овочі (шпинат, листя салату, капуста кале тощо). Ці продукти легко приготувати, адже вони не вимагають кулінарної обробки. Зробити собі салат можна навіть без світла. Для ситності можна додати трохи зерен чи горіхів, авокадо або зерновий хлібець.

У МОЗ радять уникати страв із високим вмістом солі та жирів, а також борошняних виробів і солодощів. Під час перетравлення їжі такого типу організм виробляє тепло, що спричиняє перегрівання. До того ж сіль, солодке й гострі спеції викликають зневоднення та створюють додаткове теплове навантаження на тіло. Якщо ви відчуваєте, що недостатньо ситі чи хочете м'ясну страву, віддайте перевагу запеченій курці чи рибі — це м'ясо більш дієтичне та легше перетравлюється.

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Замість того, аби їсти двічі на день — вранці та ввечері — великими порціями (хоча інтервальне голодування теж має свою користь), бажано збільшити кількість прийомів їжі меншими порціями. В спеку зазвичай не хочеться багато їсти, але якщо ви не будете підтримувати організм, то можете дуже швидко втомитися. Загалом обирайте те, що підходить саме вам. Головне — прислухайтеся до потреб свого тіла та пийте багато води.

Як спати у спеку без кондиціонера: чи врятує вентилятор?

Міцний здоровий сон — запорука хорошого самопочуття протягом усього дня. Але якщо вночі недостатньо прохолоди, то багатьом може бути важко заснути. Адже температура, за якої ми спимо, повинна бути нижчою за ту, що рекомендована для активності. Так, взимку спальню радять менше опалювати, бо холод сприяє засинанню. Погода зараз спекотна, і спека, здається, не збирається відступати, тому вночі температура також доволі висока. То чи є способи допомогти собі? Звісно, є.

Відчиніть вікна завчасно, але не раніше заходу сонця, щоб приміщення добре провітрилося. Якщо є можливість, заплануйте вмикання та вимикання кондиціонера вночі, коли буде світло, щоб він додатково охолодив вашу кімнату. Температура, за якої можна нормально виспатися, — приблизно 18-20 градусів. Її можна відрегулювати за допомогою зволожувача, пляшок із льодом чи вентилятора, який доставить повітря від вікна в усі куточки кімнати.

Щодо особистого комфорту в ліжку, то варто обрати бавовняну або шовкову постільну білизну. Її можна додатково охолодити в морозилці, щоб у ліжку мати приємні відчуття на шкірі. Спати треба теж у натуральних тканинах, але можна й голяка, щоб покращити циркуляцію повітря між шкірою та зовнішнім середовищем. Сприяти покращенню самопочуття може й прохолодний душ перед сном, а штори захистять від сонячних променів зранку.