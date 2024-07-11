Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана" для Збройних сил України для підтримки української оборонної промисловості. Артустановки очікуються в найближчі місяці, повідомляє Міністерство оборони Данії.
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"Данія робить безпосередній внесок в українську оборонну промисловість, надаючи як фінансове пожертвування артилерійські знаряддя "Богдана", зроблені в Україні. Це важливий крок у майбутніх зусиллях щодо пожертвувань та у будівництві української оборонної промисловості", - йдеться в повідомленні.
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Перша партія з 18 одиниць буде доставлено найближчими місяцями.
"Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості у Києві, я переконався у можливостях підтримки України через придбання безпосередньо через українську оборонну промисловість", - розповів міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
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За його словами Копенгаген гарантує, що обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу, оскільки це дає логістичні переваги і допомагає будувати оборонну промисловість України.
Міністр висловив сподівання, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні.
"Можливості українців виробляти обладнання більше, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому існує великий потенціал для подібних угод щодо виробництва більшої кількості обладнання в Україні і водночас допоможе збудувати оборонну промисловість в Україні", - констатував очільник Міноборони Данії.
Україна найближчим часом отримає САУ «Богдана» - подробиці
Сили оборони України найближчими місяцями отримають 18 самохідних артилерійських установок «Богдана», виробництво яких оплатила Данія, повідомляє Міноборони України.
«Очікується, що перша партія з 18 артилерійських систем «Богдана», профінансована Данією, буде доставлена протягом найближчих місяців», - заявили у відомстві.
У Міноборони також подякували Данії за безперервну допомогу Україні.
«Ми вдячні нашим данським друзям за непохитну підтримку. Ми сильніші, коли об’єднуємося», - додали у відомстві.
Denmark is the first NATO country to directly finance Ukrainian production of arms and ammunition.— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 11, 2024
The first donation of 18 Bohdana artillery systems financed by Denmark is expected to be delivered within the coming months.
We are grateful to our Danish friends for their… pic.twitter.com/rDQkrYMsfX
Підтримка Данії для України – що відомо
Винищувачі F-16 від Данії вже прямують до України. Цього літа вони будуть літати над Україною, повідомляв держсекретар США Ентоні Блінкен.
Данія стала першою країною з НАТО, яка інвестувала у виробництво зброї в Україні. Відповідний Меморандум щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників підписали у червні.
Також 16 травня данський уряд оголосив про пакет військової допомоги Україні на суму 750 млн євро. Половина з цих коштів спрямована на посилення ППО.
Раніше, 7 травня Данія відправила пакет гуманітарної підтримки для України на 33,5 млн євро. Пакет передбачав екстрену допомогу, зокрема їжу, ліки, воду та притулок для українців у найбільш постраждалих районах.