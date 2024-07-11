Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана" для Збройних сил України для підтримки української оборонної промисловості. Артустановки очікуються в найближчі місяці, повідомляє Міністерство оборони Данії.

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"Данія робить безпосередній внесок в українську оборонну промисловість, надаючи як фінансове пожертвування артилерійські знаряддя "Богдана", зроблені в Україні. Це важливий крок у майбутніх зусиллях щодо пожертвувань та у будівництві української оборонної промисловості", - йдеться в повідомленні.

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Перша партія з 18 одиниць буде доставлено найближчими місяцями.

"Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості у Києві, я переконався у можливостях підтримки України через придбання безпосередньо через українську оборонну промисловість", - розповів міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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За його словами Копенгаген гарантує, що обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу, оскільки це дає логістичні переваги і допомагає будувати оборонну промисловість України.

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Міністр висловив сподівання, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні.

"Можливості українців виробляти обладнання більше, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому існує великий потенціал для подібних угод щодо виробництва більшої кількості обладнання в Україні і водночас допоможе збудувати оборонну промисловість в Україні", - констатував очільник Міноборони Данії.

Україна найближчим часом отримає САУ «Богдана» - подробиці

Сили оборони України найближчими місяцями отримають 18 самохідних артилерійських установок «Богдана», виробництво яких оплатила Данія, повідомляє Міноборони України.

«Очікується, що перша партія з 18 артилерійських систем «Богдана», профінансована Данією, буде доставлена ​​протягом найближчих місяців», - заявили у відомстві.

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У Міноборони також подякували Данії за безперервну допомогу Україні.

«Ми вдячні нашим данським друзям за непохитну підтримку. Ми сильніші, коли об’єднуємося», - додали у відомстві.