ЗС РФ 406 разів обстріляли Запорізьку область за добу, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія обстріляла Запорізький регіон

Під вогнем були 12 населених пунктів: Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Варварівка, Біленьке, Успенівка та Новопавлівка.

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Війська країни-агресора застосували 170 дронів різних типів і здійснили 4 обстрілів із РСЗВ та 230 із артилерії. Від 2 авіаційних ударів постраждала Варварівка.

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Надійшли 14 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирні жителі не постраждали.

Останній обстріл Запоріжжя – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу російські сили завдали 406 ударів по області.

Згідно з даними, були застосовані 188 дронів різних типів і здійснені 5 обстрілів із РСЗВ та 208 із артилерії. Авіаційних удари здійснили по Кам’янському та П’ятихатках.

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ОВА отримала 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Один чоловік поранений через обстріл Василівського району, а загалом до ОВА надійшли 12 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.

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