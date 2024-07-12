ЗС РФ 406 разів обстріляли Запорізьку область за добу, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстріляла Запорізький регіон
Під вогнем були 12 населених пунктів: Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Варварівка, Біленьке, Успенівка та Новопавлівка.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Війська країни-агресора застосували 170 дронів різних типів і здійснили 4 обстрілів із РСЗВ та 230 із артилерії. Від 2 авіаційних ударів постраждала Варварівка.
Надійшли 14 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирні жителі не постраждали.
Останній обстріл Запоріжжя – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу російські сили завдали 406 ударів по області.
Згідно з даними, були застосовані 188 дронів різних типів і здійснені 5 обстрілів із РСЗВ та 208 із артилерії. Авіаційних удари здійснили по Кам’янському та П’ятихатках.
РФ ударила по Запорізькій області понад 440 разів за добу
Один чоловік поранений через обстріл Василівського району, а загалом до ОВА надійшли 12 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.