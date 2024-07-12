Надійшли 14 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирні жителі не постраждали.

Війська країни-агресора застосували 170 дронів різних типів і здійснили 4 обстрілів із РСЗВ та 230 із артилерії. Від 2 авіаційних ударів постраждала Варварівка.

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Під вогнем були 12 населених пунктів: Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Варварівка, Біленьке, Успенівка та Новопавлівка.

Останній обстріл Запоріжжя – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу російські сили завдали 406 ударів по області.

Згідно з даними, були застосовані 188 дронів різних типів і здійснені 5 обстрілів із РСЗВ та 208 із артилерії. Авіаційних удари здійснили по Кам’янському та П’ятихатках.

Більше по темі РФ ударила по Запорізькій області понад 440 разів за добу ОВА отримала 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Один чоловік поранений через обстріл Василівського району, а загалом до ОВА надійшли 12 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.