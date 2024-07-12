У четвер Пентагон оприлюднив список озброєння, яке увійде до чергового – 61-го – пакету військової допомоги Україні за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority, вміст передається одразу із запасів США) на суму 225 мільйонів доларів.

У пакеті є батарея ППО Patriot – одна з п’ятьох, які будуть передані Україні за угодою між США, Німеччиною, Італією, Румунією та Нідерландами, а також подібна франко-італійська система ППО/ПРО SAMP/T.

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Новий пакет допомоги виглядає так:

Одна батарея ЗРК Patriot;

Боєприпаси для ЗРК NASAMS;

ПЗРК Stinger;

Боєприпаси до HIMARS;

155 мм and 105 мм артснаряди;

важкий протитанковий ракетний комплекс TOW і ракети до нього;

Javelin і протитанкові гранатомети AT-4;

Боєприпаси до стрілецької зброї;

Підривні боєприпаси;

Запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Кремль вважає, що розміщення американських ракет «Томагавк» у Німеччині – це «повернення до Холодної війни»

У заключний день саміту НАТО у Вашингтоні канцлер Німеччини Олаф Шольц схвально відгукнувся про рішення США розмістити в Німеччині ракети великого радіусу дії як «попередження Росії, щоб та не думала про рух на Захід». Цей крок розсердив ліві політсили в Німеччині, а Кремль назвав його ознакою повернення до Холодної війни.

Про це рішення адміністрація Байдена оголосила напередодні, зауваживши, що далекобійних ракет у Німеччині не було останні 20 років. Тепер вони, як сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, «заповнять серйозну проріху» в обороні НАТО на Європейському континенті. Наявні зараз ракети класу «земля-земля» мають набагато менший радіус дії, а всі далекобійні запускаються з повітря.

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Адміністрація Байдена уточнила, що «епізодичне розміщення» ракет «Томагавк» розпочнеться в 2026 році.

Шольц заявив журналістам під час саміту, що ці ракети є засобом «стримування й гарантування миру», і що це – «необхідне, важливе і вчасне рішення».

Проте не всі співвітчизники Шольца, навіть його однопартійці, поділяють таку думку.

Ральф Штеґнер, депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, заявив: «Це не зробить світ безпечнішим. Навпаки, ми входимо в новий виток спіралі, в якому світ стає все небезпечнішим».

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Сара Ваґенкнехт – провідна німецька діячка лівого табору з 1980-х – сказала в інтерв’ю Der Spiegel, що такий спільний крок Вашингтона і Берліна «збільшує небезпеку того, що Німеччина сама стане театром воєнних дій».

А Кремль і тут вставив своє слово: його речник Дмітрій Пєсков назвав це рішення ознакою «наближення до холодної війни».

«Повертаються всі атрибути холодної війни з конфронтацією та прямим протистоянням. Усе це робиться, щоб подавити нашу країну та гарантувати нашу стратегічну поразку", – сказав Пєсков.