У четвер Пентагон оприлюднив список озброєння, яке увійде до чергового – 61-го – пакету військової допомоги Україні за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority, вміст передається одразу із запасів США) на суму 225 мільйонів доларів.
У пакеті є батарея ППО Patriot – одна з п’ятьох, які будуть передані Україні за угодою між США, Німеччиною, Італією, Румунією та Нідерландами, а також подібна франко-італійська система ППО/ПРО SAMP/T.
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Новий пакет допомоги виглядає так:
- Одна батарея ЗРК Patriot;
- Боєприпаси для ЗРК NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- Боєприпаси до HIMARS;
- 155 мм and 105 мм артснаряди;
- важкий протитанковий ракетний комплекс TOW і ракети до нього;
- Javelin і протитанкові гранатомети AT-4;
- Боєприпаси до стрілецької зброї;
- Підривні боєприпаси;
- Запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Кремль вважає, що розміщення американських ракет «Томагавк» у Німеччині – це «повернення до Холодної війни»
У заключний день саміту НАТО у Вашингтоні канцлер Німеччини Олаф Шольц схвально відгукнувся про рішення США розмістити в Німеччині ракети великого радіусу дії як «попередження Росії, щоб та не думала про рух на Захід». Цей крок розсердив ліві політсили в Німеччині, а Кремль назвав його ознакою повернення до Холодної війни.
Про це рішення адміністрація Байдена оголосила напередодні, зауваживши, що далекобійних ракет у Німеччині не було останні 20 років. Тепер вони, як сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, «заповнять серйозну проріху» в обороні НАТО на Європейському континенті. Наявні зараз ракети класу «земля-земля» мають набагато менший радіус дії, а всі далекобійні запускаються з повітря.
Адміністрація Байдена уточнила, що «епізодичне розміщення» ракет «Томагавк» розпочнеться в 2026 році.
Шольц заявив журналістам під час саміту, що ці ракети є засобом «стримування й гарантування миру», і що це – «необхідне, важливе і вчасне рішення».
Проте не всі співвітчизники Шольца, навіть його однопартійці, поділяють таку думку.
Ральф Штеґнер, депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, заявив: «Це не зробить світ безпечнішим. Навпаки, ми входимо в новий виток спіралі, в якому світ стає все небезпечнішим».
Сара Ваґенкнехт – провідна німецька діячка лівого табору з 1980-х – сказала в інтерв’ю Der Spiegel, що такий спільний крок Вашингтона і Берліна «збільшує небезпеку того, що Німеччина сама стане театром воєнних дій».
А Кремль і тут вставив своє слово: його речник Дмітрій Пєсков назвав це рішення ознакою «наближення до холодної війни».
«Повертаються всі атрибути холодної війни з конфронтацією та прямим протистоянням. Усе це робиться, щоб подавити нашу країну та гарантувати нашу стратегічну поразку", – сказав Пєсков.
The additional Patriot systems, the battlefield situation, and the implementation of the Peace Summit results were the main topics of our meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024
I informed Chancellor Scholz about the situation on the frontline, particularly in the Kharkiv… pic.twitter.com/pBeOanVCzn
Російська авіабомба вбила щонайменше трьох селян Вовчанської громади
У четвер росіяни скинули авіабомбу на село Білий Колодязь у Вовчанській громаді на Харківщині.
«Авіабомба влучила у приватний сектор. Попередньо: загинули щонайменше двоє цивільних та постраждали ще вісім людей. На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники», – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Кількома годинами пізніше Національна поліція повідомила, що загинуло троє мешканців села – двоє чоловіків і жінка. Всі вони перебували на вулиці, коли там вибухнула півтонна керована авіабомба КАБ-500. Постраждали ще п’ять чоловіків і три жінки.
Запеклі бої в районі Вовчанська, що неподалік російського кордону, точаться вже кілька тижнів. Більшість його мешканців евакуювалися. За даними місцевої влади, в місті залишилося менше 100 цивільних.
Виступи Байдена на саміті НАТО і пресконференціях все одно не переконали Демократів
Вотум довіри до президента США Джо Байдена серед його прибічників продовжує танути на очах. Після його виступів на саміті НАТО і пресконференцій, які він дав цього тижня, ще більше конгресменів від Демократичної партії стали висловлювати занепокоєння і закликати його вийти з виборчих перегонів.
Член Палати представників від Демократичної партії Джим Гайнз (штат Коннектікут) написав у соцмережах: «Його досягнення величезні. Його спадок як великого президента безперечний. Не треба ризикувати цим спадком, цими досягненнями і американською демократію, намагаючись воювати з примарами тих жахів, які обіцяє президентство Дональда Трампа».
Днем раніше Пітер Велч (Демократ від штату Вермонт) першим із сенаторів попросив Байдена припинити свою виборчу кампанію.
«Ми не можемо робити вигляд, що не бачили катастрофічного провалу Президента Байдена на дебатах, – написав Велч у своїй статті, яку опублікував Washington Post. – Я розумію, чому Президент Байден балотується. Одного разу він вже врятував нас від Дональда Трампа і хоче врятувати знову. Але йому слід добряче подумати, чи є він для цього найкращим кандидатом. На мій погляд, він таким не є».
У четвер Трамп вкотре посміявся з Байдена , який обмовився, назвавши його своїм віцепрезидентом. Насправді цю посаду обіймає колишня прокурор Камала Гарріс.
«Злий Джо почав свою пресконференцію, на якій хотів виглядати «великим», словами: «Я б не призначив тоді віцепрезидента Трампа віцепрезидентом, хоча вважаю, що вона не підходила на роль президента». Просто чудово, Джо!» – написав Трамп на своїй медіаплатформі Truth Social.
Байден огризнувся: «Так, я знаю різницю. Вона – прокурор, він – злочинець».