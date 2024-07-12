У ніч проти 12 липня сили ППО знешкодили п'ять ворожих ракет Х-101 і 11 дронів типу "Shahed-131/136", поінформували в Повітряних силах.

Нічний ракетний обстріл РФ 12 липня – подробиці

Загалом ворог використав 5 ракет повітряного базування Х-101 і 19 ударних БпЛА.

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Ракети були запущені з Саратовської області РФ, БпЛА типу "Shahed-131/136" – з району Приморсько-Ахтарська і Курської області РФ.

Унаслідок протиповітряного бою вдалося знешкодити 16 повітряних цілей.

"Основний напрямок удару – Старокостянтинів.До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – додали в Повітряних силах.

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Там також зауважили, що інші вісім дронів локаційно втрачені.

"Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА", – пояснили в Повітряних силах.

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Останній комбінований обстріл РФ – що відомо

Нагадаємо, що в ніч проти 10 липня сили ППО ліквідували три ворожі ракети Х-59/Х-69 і 14 дронів типу "Shahed-131/136".

Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з тимчасово окупованого Криму.

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БпЛА запускали з району Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим.

Унаслідок протиповітряного бою вдалося знешкодити 17 повітряних цілей.

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