У ніч проти 12 липня сили ППО знешкодили п'ять ворожих ракет Х-101 і 11 дронів типу "Shahed-131/136", поінформували в Повітряних силах.
Нічний ракетний обстріл РФ 12 липня – подробиці
Загалом ворог використав 5 ракет повітряного базування Х-101 і 19 ударних БпЛА.
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Ракети були запущені з Саратовської області РФ, БпЛА типу "Shahed-131/136" – з району Приморсько-Ахтарська і Курської області РФ.
Унаслідок протиповітряного бою вдалося знешкодити 16 повітряних цілей.
"Основний напрямок удару – Старокостянтинів.До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – додали в Повітряних силах.
Там також зауважили, що інші вісім дронів локаційно втрачені.
"Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА", – пояснили в Повітряних силах.
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Останній комбінований обстріл РФ – що відомо
Нагадаємо, що в ніч проти 10 липня сили ППО ліквідували три ворожі ракети Х-59/Х-69 і 14 дронів типу "Shahed-131/136".
Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з тимчасово окупованого Криму.
БпЛА запускали з району Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим.
Унаслідок протиповітряного бою вдалося знешкодити 17 повітряних цілей.